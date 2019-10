Alba Berlino-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Domani (martedì 29 ottobre) l’tornerà in campo in. La squadra meneghina andrà alla ricerca del poker, dopo i successi conseguiti nelle ultime tre partite, in casa dei tedeschi dell’. Giocare in trasferta, ovviamente, non è mai facile, ma i teutonici, che al momento hanno un record di una vittoria e tre sconfitte nella massima competizione continentale, sono un avversario decisamente più abbordabile di altri. L’, di recente, ha perso nettamente sia contro il CSKA che contro il Barcellona, segno che Peyton Siva e compagni stanno vivendo un momento particolarmente difficile. L’, invece, dopo il successo netto sul Fenerbahce, ha vinto anche in campionato contro la Virtus Roma, oltretutto rimontando ben 16 punti di distacco. Occasione ghiotta, insomma, per i meneghini, i quali, al momento, sono tra le prime cinque squadre ...

Sigma_Sports : RT @BasketItalyit: In BBL rimane ancora imbattuto il Bayern di Monaco, ma alla prossima arriverà l’Alba Berlino. Minuti importanti per Gran… - BasketItalyit : In BBL rimane ancora imbattuto il Bayern di Monaco, ma alla prossima arriverà l’Alba Berlino. Minuti importanti per… - antoteven : Cska Mosca continua il cammino perfetto in Turkish Airlines Euroleague. Mike James giustizia a modo suo anche l'Alb… -