Al Baghdadi | solo gli Stati Uniti sono in grado di fare blitz anti-terrorismo in

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Che significa ilamericano contro il capo dell’ISIS Alanche in un’epoca in cuiscomparsi gli equilibri che a lungo hanno governato il sistema internazionale? Lasciamo stare la manifestazione narcisistica di Trump che si è autocelebrato nelle parole (“il genio del nostro grande Presidente”) e nella foto circondato da alti funzionari e generali, con un atteggiamento volto a contrastare il clima da impeachment che regna a Washington. Occupiamoci invece del ruolo che hanno avuto glinella preparazione e realizzazione di unche ha raggiunto l’obiettivo come aveva fatto a suo tempo Obama con Bin Laden. Senza la potenza deglie la sua supremazia internazionale, probabilmente non sarebbe stato possibile eliminare la testa del serpente Isis come a suo tempo fu fatto con il capo di Al ...

