Acido urico alto | cause | rischi | prevenzione e dieta

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Uomini e donne non si comportano allo stesso modo quando si parla della “malattia dei re”, ovvero della gotta e dei fortissimi dolori che causa all’articolazione.: attenzione allaPer il gentil sesso il problema sembrerebbe essere legato soprattutto al consumo eccessivo di molluschi e pesce, più che all’aumento di peso circoscritto all’addome e ai conseguenti problemi del metabolismo, che invece incide molto sullo sviluppo del problema nei maschi. A dirlo è uno studio condotto dall’Università Keele, nel Regno Unito, pubblicato su Advances in Rhematology. Stando alla ricerca, che ha preso in esame oltre trenta articoli scientifici, ilo di veder comparire l’attacco di gotta e i conseguenti dolori sarebbe correlato ovviamente con i problemi del metabolismo, ma soprattutto per le donne salirebbe quando si esagera con il pesce e con seppie, calamari e simili. Un ...

