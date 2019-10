Abu Bakr al-Baghdadi scovato e inseguito dai cani soldato | si è fatto saltare ferendoli

Chi era Abu Bakr al Baghdadi : Nei 9 anni in cui guidò l'ISIS rimase una “presenza oscura”, ma mise in piedi l'organizzazione terroristica più potente e ricca di sempre

Abu Bakr al-Baghdadi - Donald Trump : "Ucciso come un cane - il codardo piangeva e ha ucciso i suoi figli" : Morto. ucciso. Abu Bakr-al Baghdadi, il Califfo dell'Isis, è stato ammazzato nel corso di un raid americano in Siria. Le indiscrezioni nella notte, la conferma dal test del dna e biometrico sul cadavere e nelle parole di Donald Trump, in conferenza stampa alla Diplomatic Reception Room della casa bi

Abu Bakr al Baghdadi è morto in Siria : Il capo dell’ISIS, ricercato da anni, si è ucciso durante un’operazione militare statunitense nella provincia di Idlib, vicino al confine con la Turchia, ha annunciato Donald Trump

Abu Bakr Al Baghdadi - la conferenza stampa di Trump Diretta video in corso : Il presidente americano interviene dopo il raid che nella notte avrebbe portato alla morte del Califfo

Chi è Abu Bakr al-Baghdadi - il terrorista più ricercato del mondo : Abu Bakr al-Baghdadi, capo dell'Isis, si sarebbe tolto la vita facendosi saltare in aria poco prima di essere catturato dalle truppe statunitensi nel nordovest della Siria. al-Baghdadi ha assunto il comando dello Stato Islamico nel 2014 ed è stato il responsabile di tutte le azioni militari compiute, compresi gli attentati in Europa.Continua a leggere

“Abu Bakr al Baghdadi morto” : dalla prigionia in Iraq all’Isis - chi è il ‘Califfo’ islamista in fuga da 5 anni e dato per ucciso in diversi raid : Lo hanno dato per morto più volte. Ora sotto i raid aerei della Coalizione internazionale, ora dell’aviazione irachena o della Russia. Ferito e paralizzato, in fuga tra Mosul e Raqqa. Come un gatto dalle sette vite, Abu Bakr al Baghdadi in realtà è sempre riuscito a sfuggire ai tentativi di eliminazione. La notizia della sua uccisione nella zona di Idlib, in Siria, da parte delle truppe americane è l’ultima di una serie sulla morte del ...

Abu Bakr Al Baghdadi ucciso in un raid in Siria - si è fatto saltare in aria? : Donald Trump farà un "annuncio molto importante", ha anticipato la Casa Bianca mentre i media americani parlano di un'operazione militare in Siria che ha come obiettivo il capo dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi. Secondo quanto riferito dalla Cnn, l'esercito a stelle e strisce, con il contributo della C