Zingaretti e Di Maio | obiettivo 39% | la loro speranza in Umbria è perdere bene

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Umbria - elezioni : Conte - Di Maio e Zingaretti insieme. Il premier : «La manovra è redistributiva» : E alla fine foto fu. Non è quella di Vasto (Vendola-Bersani-Di Pietro), né quello di piazza Santi Apostoli con Prodi. E' la foto di Narni, quella che immortala il nuovo...

Umbria - Conte e Di Maio ‘perdono’ Zingaretti : “Ma dov’è finito?”. Poi la battuta del capo M5s : “Ci avevi già abbandonato?” : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti sono a Narni per sostenere il candidato comune, Vincenzo Bianconi, nelle regionali umbre. A un certo punto, tra le strade della città in provincia di Terni, il presidente del Consiglio e il capo politico del M5s si guardano intorno e non trovano il segretario del Pd. Che li raggiunge dopo qualche minuto. “Ci avevi già abbandonato?” gli chiede ironico il ministro degli Esteri tra ...

Conte - Di Maio - Zingaretti e Speranza insieme a Narni per salvare l’Umbria da chi “semina odio” : "Io credo che questa alleanza politica non sia una parentesi, ma che possa rappresentare un investimento strategico per il futuro, che dia risposte, che sia un’alternativa credibile e concreta. A me non interessa chi semina odio ma risolvere i problemi reali dei cittadini", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all'evento a Narni, in Umbria, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di ...

Regionali Umbria. Di Maio - Conte - Zingaretti - Speranza insieme per il candidato civico Bianconi : la prima foto di gruppo Pd-M5s-Leu : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti. Ma anche Roberto Speranza. La prima foto di gruppo dei leader M5s, Pd e Leu mai stata staccata è arrivata per sostenere il candidato civico alle Regionali in Umbria Vincenzo Bianconi. L’evento, organizzato a Narni per presentare la manovra economica, rappresenta un momento molto significativo per i giallorossi che, neanche due mesi dopo l’avvio del Conte 2, si preparano a testare ...

Salvini in diretta sui social sbeffeggia i suoi nemici - “Zingaretti e Di Maio sono piccoli come dei puffi” : La riscossa di Matteo Salvini nei confronti del governo giallorosso partirà nella notte del 27 ottobre quando saranno resi pubblici i risultati delle regionali in Umbria. Nella regione del centro Italia, da sempre governata dal centrosinistra, voteranno circa 700 mila persone. Matteo Salvini si sente sicuro della vittoria finale. Il leader della Lega è stato chiaro nell’ultima diretta Facebook pubblicata sulla sua seguitissima ...

Maria Teresa Meli : "Zingaretti e Conte potrebbero puntare alle elezioni e fregare così Di Maio e Renzi" : Maria Teresa Meli, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, svela un retroscena clamoroso sui quattro protagonisti di questo governo giallo-rosso. "Matteo Renzi non ha nessun motivo per far cadere questo governo perché il suo partito Italia Viva non ha ancora la forza, ha percentuali minim

Luigi Di Maio sconcertato da Giuseppe Conte : "Questa volta ha esagerato". Zingaretti in pressing sul premier : Va in pressing su Giuseppe Conte il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Non vuole sentir parlare di "partito delle tasse e delle tessere". Così il premier, che ormai si fida più dei dem che dei Cinque Stelle ha deciso di aiutarlo. Per questo ha detto: "Chi non fa gioco di squadra è fuori dal govern

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Ultimi sondaggi politico elettorali - boom di Salvini - sale Renzi - giù Zingaretti - profondo rosso per Di Maio : Sembra che la discesa della Lega nelle preferenze degli italiani sia terminata. Matteo Salvini e il suo partito iniziano a risalire nei sondaggi. La Lega si conferma il primo partito in Italia. Le percentuali sono molto lusinghiere per Matteo Salvini con un più 1% sulla scorsa settimana. Secondo gli Ultimi sondaggi la Lega è al 34,1 %. Un italiano su tre voterebbe oggi Lega. Oggi a Roma tutto il centrodestra si riunirà per protestare ...