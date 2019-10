Zingaretti duro affronto a Matteo Salvini | “Con questo governo abbiamo fatto fuori

Fonte : baritalianews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Un ultimo discorso per le elezioni in Umbria di Nicoladi fuoco contro il leader del centrodestra. Il segretario del Pd si è scagliato, venerdì scorso a Spoleto, contro l’ex ministro degli interni, definendolo “ubriacone del Papeete”. Nicolaha voluto sottolineare come l’attualeè riuscito nell’impresa di fermare l’aumento dell’Iva e eliminare il superticket della sanità. Il segretario del Pd, nel suo discorso, non ha menzionatoRenzi. Nicolaha parlato del futuro che aspetta gli italiani: “Davanti avremo dei mesi molto difficile e dunque dobbiamo combattere ma siamo stanchi dei, che è forse il migliore a raccontare i problemi delle persone, ma il peggiore a risolverli. Perché li usano e li violentano per spaventare i cittadini”. Il segretario Dem ha anche ...

UgoliniClaudia : #Umbria Bianconi da piccolo fu mandato dal padre a lavorare come cameriere all'estero presso altri ristoranti, per… - alfdicar : @nzingaretti @pdnetwork Zingaretti, anche di fronte ad una enormità del genere riesci a usare parole deboli e poco… - Remo03762474 : Anche ZINGARETTI si e' convinto che bisogna andare al voto , teniamo duro che sta arrivando il momento di mandare a… -