Zingaretti apre il casting per il nuovo sindaco di Roma

Legge elettorale - Zingaretti apre dossier ma nel Pd è caos. Vertice al Nazareno : Nicola Zingaretti apre il dossier sulla Legge elettorale ma una linea comune del Pd sembra ancora lontana. La riunione che si è svolta oggi al Nazareno tra il segretario del Pd, il vicesegretario Andrea Orlando, il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, e i tecnici, ossia i capigruppo in commissione Affari costituzionali, Dario Parrini e Stefano Ceccanti, viene definita soltanto "istruttoria". Si è ragionato per ora, spiegano, solo dei vari ...

Direzione Pd - Zingaretti apre la fase post-Renzi. Primo passo : allargamento della segreteria a Lotti e Guerini : Definirli scossi potrebbe risultare riduttivo. “Che dire? In Direzione non c’era certamente un clima pirotecnico”, un esponente del Pd al termine della riunione scherza così per dare l’idea di quanto i dirigenti dem siano ancora sotto botta in seguito alla scissione renziana. In fondo quella di oggi è stata la prima riunione dopo la nascita del governo giallorosso e la prima senza Matteo Renzi. È ...

Pd : Zingaretti ‘ora fase nuova’ e apre a minoranza - ok a nuovi assetti/Adnkronos : Roma, 23 set. (Adnkronos) – La volontà di aprire una fase nuova è stato il filo conduttore che ha attraversato, a quanto viene riferito, gli interventi della Direzione di oggi del Pd. Sia da parte del segretario Nicola Zingaretti che più volte lo ha rimarcato durante il suo intervento. “Vivo per aprire una fase politica nuova nel Pd”. Sia dalla minoranza dell’area Lotti-Guerini che chiede di superare gli esiti del ...

Pd : Zingaretti ‘ora fase nuova’ e apre a minoranza - ok a nuovi assetti/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Un malumore esplicitato poi dallo stesso Guerini. “Chi in questo momento è disorientato e indeciso sui territori deve trovare ascolto nel Pd, non un atteggiamento respingente. Se ci sono difficoltà e inquietudini per una scissione che ha ferito tanti nostri militanti, vanno ascoltate e capite. Nessuno abbia la tentazione di usarle per sostituire qualche segretario sul territorio”. Orlando poi ha corretto il ...

Pd : Zingaretti ‘ora fase nuova’ e apre a minoranza - ok a nuovi assetti/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Sulla scissione di Renzi tra i più duri è stato Guerini. “Credo sia un errore imperdonabile”. Un giudizio che Zingaretti ha fatto suo senza ripeterlo: “La penso come Guerini ma lo lascio dire a lui altrimenti domani è il titolo dei giornali…”. Piuttosto il segretario ha respinto l’idea che al Nazareno l’addio di Renzi sia stato vissuto come una liberazione. “Io vorrei ...

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Nicola Zingaretti apre all'alleanza alle Regionali - fonti M5s tagliano corto : "Non è all'ordine del giorno" : La coalizione Pd-M5s non va oltre il governo. In occasione delle Regionali i grillini hanno ufficialmente negato la possibilità di presentarsi uniti anche alle elezioni. In mattinata, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato l'idea di Dario Franceschini: "Bisogna rispettare le realtà loc

Elezioni Umbria - Zingaretti apre all'alleanza con M5S. Salvini : vinceremo noi : Matteo Salvini va all'attacco dell'alleanza Pd-M5S che potrebbe concretizzarsi anche nell'imminente tornata regionale in Umbria. «L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La...

Autostrade - Zingaretti apre a M5s : “Revisione concessioni giusta - serve verifica” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ribadisce quanto inserito nel programma di governo e apre ai 5 Stelle e all'ipotesi di revisionare le concessioni, a partire da quelle autostradali della società Aspi, gestita da Atlantia: "Bisogna mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini, quindi è giusto andare ad una revisione delle concessioni, ad una verifica degli investimenti sul campo della sicurezza”.Continua a leggere

Zingaretti apre il fronte migranti : Ocean Viking entri senza se e senza ma : “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti a DiMartedì su La7 sull’ultimo caso di migranti soccorsi da una Ong la cui imbarcazione - la Ocean Viking - chiede di approdare a un porto italiano.A bordo della Ocean Viking ci sono 84 sopravvissuti (18 sono minori e 7 donne): 34 sono stati accolti martedì mattina, trasferiti dalla barca a vela Josefa. La ong ha ...