WTA Finals – Esordio col botto per Osaka | Kvitova ko dopo una lunga battaglia

(Di domenica 27 ottobre 2019) Naomisuper all’nelle WTA: buona la prima per la giapponese a Shenzhen,ko in tre set E’ durata ben 2 ore e 40 la prima sfida delle WTA! Ad esordire a Shenzhen sono state, per un match combatuttissimo al termine del quale è la giapponese numero 3 al mondo a sorridere per la vittoria. La cecaha cercato la rimonta, riuscendo a pareggiare i conti nel secondo set, ma nella frazione finale si è dovuta arrendere alla rivale.trionfa dunquedue ore e 40 di gioco, col punteggio di 7-6, 4-6, 6-4.L'articolo WTAcolperkounaSPORTFAIR.

