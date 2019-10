Volley | SuperLega 2019-2020 | seconda giornata Civitanova capolista | battuta Milano!

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 20:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le tante emozioni della seconda giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:01 In testa alla classifica troviamo Civitanova con nove punti ed una partita in più, Modena, Trento e Milano (una partita in più) si trovano in seconda piazza, Perugia, nonostante abbia disputato già tre ...

19:30 Milano-Civitanova 20-25: ci si aspettava tanto da questo match, ma purtroppo così non è stato, Juantorena e compagni salgono in vetta alla classifica in solitaria (una partita in più). 19:29 Perugia-VERONA 25-18: la Sir torna alla vittoria, ottima reazione dei Black Davils. 19:28 Milano-Civitanova 16-22: i Campioni d'Italia volano spediti verso la ...

18:40 TRENTINO-MONZA 14-5: che parziale per la squadra di Lorenzetti, che quest'anno ha un arma in più: una panchina ricchissima. 18:38 Perugia-VERONA 8-6: attacco millimetrico di Atanasijevic da seconda linea. 18:37 SORA-RAVENNA 7-8: avvio equilibrato nel secondo parziale. 18:36 PADOVA-VIBO VALENTIA 26-24: Padova è riuscita a togliere le castagne dal ...

17:54 A rendere ancora più complesso il compito di Civitanova ci pensano le assenze dei due palleggiatori: Bruno è ai box per infortunio, D' Hults sarà invece assente per lutto. La regia dei campioni d'Italia sarà nelle mani del diciannovenne Gonzi, al debutto in Superlega. 17:51 Infine Ravenna e Padova non dovrebbero avere problemi contro Sora e ...

LIVE Volley - risultati Superlega oggi in DIRETTA : spiccano Milano-Civitanova e Perugia-Verona

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. oggi domenica 27 ottobre si giocano cinque partite e si preannuncia grande spettacolo dopo che Modena ha sconfitto Piacenza nell'anticipo di ieri agganciando Milano e Civitanova in testa alla classifica. Proprio l'Allianz e ...

Pallavolo – Superlega : Modena Volley compatta e cinica - Piacenza ko 3-0 : Una Modena Volley bella e cinica si impone 3-0 su una combattiva Piacenza Un PalaBanca soldout accoglie la seconda giornata di Superlega tra la Leo Shoes Modena di Giani e la Gas Sales Piacenza. La Leo Shoes parte con la diagonale Christenson-Zaytsev, in banda ci sono Bartosz Bednorz e Matt Anderson, al centro Holt-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Piacenza parte con Cavanna-Nelli, in banda Kooy-Berger, Stankovic-Krsmanovic al centro ...

Superlega Volley oggi - calendario e orari delle partite (27 ottobre). Come vederle in tv e streaming : oggi domenica 27 ottobre si completa la seconda giornata della Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Riflettori puntati sull’Allianz Cloud di Milano dove andrà in scena lo scontro diretto tra le due capoliste: Milano ospita Civitanova, i Campioni d’Italia vanno a caccia del successo nel capoluogo lombardo ma i meneghini hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la Lube in un incontro ...

Volley - Superlega 2019 : seconda giornata. Modena domina il derby della Via Emilia e sbanca Piacenza 3-0 : La Leo Shoes Modena si conferma regina della Via Emilia e travolge con un secco 3-0 esterno la Gas Sales Piacenza competitiva solo nel primo set. Proprio il finale del primo parziale, con Modena che rimonta da 17-22 fino ad imporsi 26-24, grazie ai servizi micidiali di Mazzone, Zaytsev e Bednorz. Superato questo ostacolo durissimo, Modena ha preso in mano le redini del gioco e è andata in modalità “pilota automatico”, mettendo in ...

19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell'anticipo di Superlega tra Piacenza-Modena e buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzato Piacenza che non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall'altra parte Anderson e Zaytsev ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : terzo set dominato dagli ospiti 10-4

13-19 Ancora un errore di Kooy al servizio! 13-18 Errore i difesa di Anderson. 12-18 Pipe vincente di Bednorz. 12-17 Attacco delicatissimo di Kooy. La palla pizzica leggermente la linea. 11-17 Bednorz passa tra le mani del muro. 11-16 Errore al servizio di Zaytsev. 10-16 Primo tempo di Holt! 10-15 Grandissima pipe di Krsmanovic. 9-15 Bednorz attacca in faccia a Fei. 9-14 Intelligentissimo Fei ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : secondo set chiuso sul 25-21

1-1 Risponde Mazzone sempre con un primo tempo. 1-0 Primo tempo di Stankovic. INIZIA IL TERZO SET, MODENA AL SERVIZIO! 19.09 Nella prima parte di set è stato evidente il contraccolpo per il primo parziale perso quando sembrava già acquisito per Piacenza che ha provato a reagire ma era già troppo tardi. 21-25 Bednorz chiude anche questo secondo set!!!! 21-24 Buon attacco di Nelli in ...

LIVE Piacenza-Modena 0-1 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : ospiti in vantaggio nel secondo set 14-9

14-19 Gran muro di Piacenza!!!! 13-19 Zaytsev parallela imprendibile! 13-18 Attacco da altezza stratosferica di Berger. In campo anche Fei per alzare il muro. 12-18 Grandissimo Ace di Bednorz!!!! I padroni di casa sono sembrati sin qui troppo rinunciatari. 12-17 Pipe sporca di Anderson che tocca il nastro e termina giù. 12-16 Doppio attacco di Krsmanovic, sul secondo tocca Zaytsev e la sfera ...

LIVE Piacenza-Modena 0-1 Volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : match equilibrato - primo set ai vantaggi

1-2 Potentissimo Zaytsev sulle mani del muro: palla out. 1-1 primo tempo Stankovic. 0-1 Anderson tira giù una parallela potentissima. Inizia il secondo set al servizio Piacenza! 18.35 Piacenza ha sprecato quattro preziosissimi punti di vantaggio nel finale di set. Il servizio sarà probabilmente il fondamentale determinante. 24-26 BEDNORZ CHIUDE IL SET CON UN ACE!!!! 24-25 Murato Nelli per due ...