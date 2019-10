Vittoria storica del centrodestra in Umbria | giallorossi sconfitti Meloni | “Ora tocca

NBA – L’anello dei Toronto Raptors è il più prezioso di sempre! Un diamante da 1.25 carati per celebrare una Vittoria storica [FOTO] : Bellissimo e prezioso, l’anello dei Toronto Raptors è il protagonista della opening night NBA: un diamante da 1.25 carati che simboleggia una vittoria storica Nella notte italiana ha avuto finalmente inizio la nuova stagione NBA. Come di consueto, nel corso della opening night sono stati consegnati gli anelli ai campioni in carica, in questo caso i Toronto Raptors. Festa grande alla Scotiabank Arena con i fan che hanno ben impresso ...