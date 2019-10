Virus Ebola | a Sassari un’esercitazione per il trasporto di un paziente infetto FOTO

Virus Ebola : primo via libera in Europa a un vaccino protettivo : primo via libera in Europa a un vaccino protettivo contro il Virus Ebola. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA (Agenzia europea dei medicinali) ha raccomandato di concedere l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata nell’Unione europea per Ervebo*, il primo vaccino per l’immunizzazione attiva di soggetti di 18 anni o più a rischio infezione da Virus Ebola. Ervebo è un vaccino ...

Russia - esplosione nel centro Virus segreto. È allarme per la dispersione di Vaiolo - Ebola e Antrace : Un incendio in un laboratorio in Russia sta destando molta preoccupazione in tutto il mondo. L'esplosione è deflagrata durante i lavori di ristrutturazione di una sala di...

Ebola : per i sopravvissuti al Virus più rischi letali : Ebola colpisce ancora, e minaccia anche i sopravvissuti al virus. Il primo studio nel suo genere – realizzato in Africa e pubblicato su ‘The Lancet Infectious Diseases’ – suggerisce che i sopravvissuti ad Ebola corrono un rischio maggiore di morte nel primo anno dopo la dimissione dall’ospedale. Un pericolo che riguarda, in particolare, chi ha trascorso più tempo in un centro di cura. Nel primo anno dopo aver ...