Virtus Roma-Olimpia Milano oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il 21 dicembre 2014, l’ultima sfida tra le due squadre a Roma (ma al PalaTiziano). Il 12 aprile 2015, l’ultima in assoluto. Il 6 marzo 2011, l’ultima al Palazzo dello Sport (che poi, per i romani, è semplicemente il PalaEur). Torna nella sua miglior cornice la battaglia delle metropoli: Virtus Roma-Olimpia Milano. Tanta storia passa attraverso questo confronto: la finale scudetto del 1983, con l’allora BancoRoma di Larry ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 79-65 - Serie A basket in DIRETTA : dominio della Virtus! Terza vittoria di fila dei capitolini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO QUARTO 79-65 La Virtus Roma vince e conquista la Terza vittoria di fila! 79-65 Robertson chiude con l’ultimo canestro del match. 79-63 Kyzlink fa 2/2 dalla lunetta. 77-63 Robertson fa en plein al tiro libero. 77-61 1/2 di Kyzlink dalla lunetta. 76-61 Stephens non demorde ed arriva al ferro. 76-59 Baldasso piazza il canestro da dentro l’area. 74-59 Tripla di Robertson! ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 72-49 - Serie A basket in DIRETTA : dominio della Virtus! Match ipotecato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-51 Stephens! -21 Bologna. 72-49 Ancora il #7 non trema. 70-49 Alibegovic piazza un altro tiro da dentro l’area. 68-49 Da due Cinciarini! 68-47 Alibegovic non trema dalla lunetta. 67-47 Daniel piazza un canestro, il primo dopo 4 minuti. 67-45 Buford manda la Fortitudo nel baratro che ormai ha rinunciato a giocare. 65-45 2/2 di Kyzlink che manda Roma sul +20. 63-45 Il Match ormai è ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 61-45 - Serie A basket in DIRETTA : dominio della Virtus! Palazzo dello Sport in festa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-45 ANCORA KYZLINK! +18 Roma. INIZIO QUARTO QUARTO 19.22 La Virtus Roma ipoteca la vittoria con un +16 piuttosto rassicurante condotto da Buford ed Alibegovic: Bologna soffre. FINE TERZO QUARTO 61-45 Kyzlink! Nuovamente +16 di Roma. 59-45 2/2 di Cinciarini dalla lunetta. 59-43 Ancora Buford! +16 e massimo vantaggio! 57-43 Buford entra in area e piazza un altro canestro. 55-43 Stephens sigla ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 55-43 - Serie A basket in DIRETTA : dominio della Virtus! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-43 Stephens sigla il -12: timeout Roma. 55-41 Tripla di Stipcevic! 55-38 Tiro libero segnato dal #41! 54-38 Jefferson! Torna a segnare! 52-38 Ancora Alibegovic: distanza invariata. 50-38 Daniel prova a suonare la carica. 50-36 Alibegovic sfonda in area e piazza il +14. 48-36 Tiemout della Pompea Bologna. 48-36 ALIBEGOVIC! DALL’ARCO! +12 ROMA! 45-36 Ancora un ottimo canestro di ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 41-36 - Serie A basket in DIRETTA : padroni di casa avanti all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO 41-36 BUFORD SULLA SIRENA! ROMA avanti ALL’INTERVALLO! 39-36 Timeout per la Virtus. 39-36 2/2 dalla lunetta di Aradori. 39-34 Mancinelli! -5 di Bologna. 39-32 Alibegovic non sbaglia al tiro libero. 37-32 1/1 di Aradori dalla lunetta. 37-31 Buford! +6 della Virtus. 35-31 Timeout Bologna. 35-31 ALIBEGOVIC! GANCIO DA TRE! 32-31 Libero per il capitano! 32-30 Cinciarini! ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 21-16 - Serie A basket in DIRETTA : buon primo quarto dei padroni di casa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo” FINE primo quarto 21-16 Arresto e tiro di Aradori! -5 Bologna. 21-14 Cinciarini suona la carica! 21-12 Ancora Jefferson! Doppia cifra per il #41. 19-12 Stephens prova a lasciare invariato la distanza. 19-10 2/2 di Dyson in lunetta. 17-10 Aradori sfonda in area e arriva a canestro. 17-8 Ancora Jefferson! La Fortitudo chiede il time-out. 15-8 DYSON DA TRE! ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 15-8 - Serie A basket in DIRETTA : equilibrio al Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo” 15-8 DYSON DA TRE! Primo break Roma. 12-8 Canestro #8 in lunetta per Jefferson. 11-8 JEFFERSON! PENETRA IN AREA E OTTIENE IL FALLO! 9-8 Si sveglia Aradori! Primo camestro per lui. 9-6 Jefferson ancora! On fire in questo inizio match. 7-6 1/2 di Jefferson dalla lunetta. 6-6 Ancora Robertson con il tiro libero. 6-5 Altro ottimo canestro di Jefferson che ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 0-0 - Serie A basket in DIRETTA : il grande classico infiamma il Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Le squadre ultimano il riscaldamento! 17.56 Suona l’inno di Mameli! 17.53 Manca sempre meno all’inizio della sfida di giornata! 17.51 Maarty Leunen della Fortitudo Bologna si è fermato per una contrattura all’adduttore sinistro individuata questa mattina a Roma. 17.49 È quasi tutto pronto a Roma: grande pubblico per un classico della pallacanestro italiana. 17.47 Arbitrano la ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna - Serie A basket in DIRETTA : torna una grande classica della palla a spicchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Così gli anticipi di ieri Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quinto turno di campionato che, al Palazzo dello Sport, vede confrontarsi Virtus Roma e Fortitudo Pompea Bologna. In questo stesso impianto, il 1° febbraio 2009, le due squadre si affrontavano per l’ultima volta in Serie A: furono i romani a vincere nettamente, per 87-71, grazie al trio ...

Virtus Roma-Fortitudo Bologna oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ritorna il basket di Serie A al Palazzo dello Sport di Roma, e la Virtus capitolina rientra nella sua casa per una sfida storica: quella con la Fortitudo Bologna. Nel primo lustro di questo millennio, questo confronto è stato presente praticamente in qualunque competizione italiana, dalla regular season ai playoff scudetto passando per la Coppa Italia. Spesso è stata la Fortitudo a emergere vincitrice (in particolare in quattro Serie di playoff ...

Basket - 5a giornata serie A 2019-2020 : in programma Roma-Fortitudo - Virtus-Varese e il derby veneto Treviso-Venezia : Inizia domani (sabato 19 ottobre) la 5a giornata della serie A di Basket. In programma ben tre anticipi. Apre le danze, alle 19.00, al PalaDozza, una sfida tra due squadre storiche del nostro campionato, vale a dire la capolista Virtus Bologna, ancora imbattuta in stagione, dato che ha dominato in Eurocup anche questa settimana, contro la Openjobmetis Varese. Per l’occasione, inoltre, i lombardi dovrebbero ritrovare anche l’estone ...

Video/ Pistoia-Roma - 67-81 - : highlights - vittoria in rimonta per la Virtus - basket - : Video Pistoia-Roma, risultato finale 67-81,: con una splendida rimonta i ragazzi della Virtus espugnano il PalaCarrara nell'anticipo della 4giornata.

Basket - 4a giornata Serie A 2019-2020 : la Virtus Roma espugna Pistoia nell’anticipo : Secondo successo stagionale per la Virtus Roma, che si impone brillantemente nell’anticipo della quarta giornata sull’OriOra Pistoia con il punteggio di 81-67. Un successo sicuramente importante per la squadra di Bucchi, primo perchè ottenuto contro una possibile rivale per la salvezza e poi perchè ottenuto in trasferta. Buona prestazione di squadra per Roma, che mette sei giocatori in doppia cifra. Il migliore è stato Davon ...