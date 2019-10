Vieni Da Me | Simona Izzo | “Ho mille euro al mese di pensione Se Venditti | invece di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) “Io hoaldi, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai miei nipoti”. Parole diche, ospite di Caterina Balivo ada Me ha raccontato della sua situazione economica. La conduttrice l’ha “messa in guardia”: “Se dici che hai partecipato al Gf Vip perché una regista famosa come te aveva bisogno di quei soldi ti attirerai tutte le critiche…”. Ma alla, abituata a dire quello che pensa, non è interessato: “Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi brava”. E la regista ha parlato anche della fine della sua storia con Antonello: “Noi ci siamo lasciati per un tradimento, non mio però, suo! Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo ...

