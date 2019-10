VIDEO Yuzuru Hanyu vince Skate Canada con una prestazione mozzafiato Riviviamo il

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il Campione Olimpicoha vinto agilmente, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura. L’alieno allenato da Brian Orser ha mandato totalmente su di giri il pubblico del Prospera Place di Kelowna, realizzando una performance dall’incredibile contenuto tecnico e dall’ineguagliabile spessore artistico. Dopo un inizio non facile, dettato da un arrivo non tenuto nel quadruplo rittberger, il pattinatore giapponese ha scatenato tutto il suo talento snocciolando un meraviglioso quadruplo salchow, un triplo lutz, un eccezionale quadruplo toeloop eseguito subito dopo anche nella difficile combinazione con l’euler e il triplo flip, inserendo come ultimi elementi due tripli axel combinati con triplo e doppio toeloop. Grazie allamonstre l’atleta ha registrato il record stagionale di 212.99 punti nel ...

nemodormiat : Quindi confermato che vedremo Yuzuru al GPF - zazoomnews : VIDEO Yuzuru Hanyu in buona forma si impone nel primo segmento di gara a Skate Canada: riviviamo il programma corto… - zazoomblog : VIDEO Yuzuru Hanyu in buona forma si impone nel primo segmento di gara a Skate Canada: riviviamo il programma corto… -