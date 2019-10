VIDEO Valentino Rossi e una storia lunga 400 GP | a Phillip Island il “Dottore” ha

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Giornata positiva - veloce in entrambe le condizioni” : Valentino Rossi è ottimista dopo le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il Dottore ha chiuso la prima sessione sul bagnato al quarto posto ed è stato settimo nella FP2 sull’asciutto, c’è grande ottimismo da parte del centauro della Yamaha che ha rilasciato confortanti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sono stato piuttosto veloce in entrambe le condizioni, ...

VIDEO Scambio Valentino Rossi-Lewis Hamilton - tutti i dettagli dello show : il Dottore sulla Mercedes - il britannico con la Yamaha : Lo Scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi si può davvero fare, ormai l’accordo per il grande evento sembra essere raggiunto: il Dottore salirà a bordo di una Mercedes di Formula Uno mentre il britannico si metterà in sella a una Yamaha da MotoGP. Oggi ne ha parlato lo stesso centauro italiano al termine del GP del Giappone e Monster, sponsor in comune ai due piloti, sta definendo i dettagli dello show motoristico che potrebbe avere ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : highlights e momenti salienti. Vince Marquez - cade Valentino Rossi - Dovizioso 3° : Marc Marquez ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha dominato la gara di Motegi e si è imposto con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo e di Andrea Dovizioso il quale si è reso protagonista di una bella risalita dalla settima piazzola. Valentino Rossi è invece caduto nel finale quando annaspava fuori dalla top ten. Di seguito il VIDEO con gli highlights e i momenti salienti del GP del ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini vince il GP del Giappone : riviviamo lo show del fratello di Valentino Rossi : Luca Marini ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale Moto2 che si è disputata sul circuito di Motegi. Il fratello di Valentino Rossi si è imposto al termine di una gara molto avvincente e tiratissima che ha regalato grande spettacolo, successo importantissimo per il giovane centauro che sta pian piano salendo in cattedra. Di seguito il VIDEO per rivivere la vittoria di Luca Marini nel GP del Giappone di Moto2. VIDEO VITTORIA ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avremmo bisogno di più velocità” : Valentino Rossi chiude nella sabbia di curva 1 il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Un ennesimo brutto risultato per il “Dottore” che prosegue nella sua battaglia personale contro la sua M1 e in uno dei campionati più negativi da quando corre nella massima serie. Al termine della gara ha analizzato la sua situazione toccando diversi punti importanti. Andiamo ad ascoltare con attenzione il suo punto di vista sulla sua crisi ...

VIDEO Valentino Rossi - la caduta nel GP del Giappone 2019 : il Dottore finisce a terra mentre era 11° : Valentino Rossi chiude nella maniera peggiore il suo Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Dopo la partenza in decima posizione, il “Dottore” è finito subito in 14esima, salvo poi lottare con le unghie e con i denti per provare ad entrare nella top ten. Dopo una sofferta battaglia con Danilo Petrucci, il pilota di Tavullia è caduto, finendo nella sabbia di curva 1. Un Gran Premio di Motegi davvero da cancellare per il ...

VIDEO GP Giappone - highlights e sintesi qualifiche : Marquez in pole - Valentino Rossi e Dovizioso attardati : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto nelle qualifiche a Motegi e domani scatterà dalla prima piazzola per andare a caccia della vittoria ma il Campione del Mondo dovrà stare molto attento alle Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo che scatteranno accanto a lui in prima fila mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi dovranno rimontare dal settimo e dal ...

VIDEO Valentino Rossi - un fenomeno in Giappone : bagno di folla per il Dottore - spunta anche un manga a Motegi : Valentino Rossi è un vero e proprio idolo in Giappone, il Dottore è amatissimo dal pubblico nipponico che infatti lo ha aspettato in maniera calorosa a Motegi. Tantissimi fan per il centauro di Tavullia e a un certo punto è spuntato anche un manga che ritrae il nove volte Campione del Mondo, simpaticissima una bambina che sembra davvero innamorata di Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO dei tifosi del pilota della Yamaha. VIDEO manga ...

Valentino Rossi è fiducioso dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Le novità portate in pista hanno dato segnali positivi e il pesarese sembra fiducioso in vista del prosieguo del weekend. Andiamo a sentire il suo punto di vista dopo la FP2.

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : cosa può portare il nuovo stile di frenata a Valentino Rossi : Importante novità per Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi nel corso delle prime due sessioni di prove libere della tappa nipponica ha provato il cambio del suo stile di frenata, passando da tre a due dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi cambia stile di frenata e passa alle due dita : Valentino Rossi le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi ha cambiato il suo stile di frenata, passando da 3 a 2 dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la leva del freno della sua Yamaha. Andiamo, quindi, a capire nel dettaglio cosa ha proposto il pilota di Tavullia nel corso delle prove libere ...

MotoGp – Rose… bianche per te! Valentino Rossi romanticissimo : la dolce sorpresa per i 26 anni di Francesca Sofia Novello [VIDEO] : Quanta dolcezza in casa Rossi-Novello: enorme mazzo di rose bianche per il 26° compleanno della fidanzata del Dottore Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, dopo la gara della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo 2019. Valentino Rossi è rientrato in Italia prima del trittico asiatico, che inizierà domenica pRossima in Giappone, per passare un po’ di tempo con i suoi cari e, soprattutto, festeggiare il ...

MotoGp – Valentino Rossi e Uccio in pista a Misano : allenamento sulla… Ferrari [VIDEO] : Valentino Rossi e Uccio Salucci alla guida di una Ferrari oggi sul circuito di Misano: allenamento speciale per il Dottore Se alcuni piloti della MotoGp hanno deciso di rimanere in viaggio e restare lontani dalle loro case, dopo la partenza per la Thailandia ed in vista del trittico asiatico, c’è chi invece ha deciso di tornare in Italia, per un allenamento… speciale. Stiamo parlando di Valentino Rossi: dopo il Gp della ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Marquez vince ed è campione del mondo! Quartararo 2° - Dovizioso e Valentino Rossi sottotono : Marc Marquez vince, anzi, trionfa nel GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram lo spagnolo ha vinto la sua nona gara stagionale e si è laureato campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Numeri spaventosi per l’asso nativo di Cervera che, regolando da campione, uno strepitoso Fabio Quartararo ha archiviato anche questa pratica nel suo stile. Una gara che ha vissuto nel ...