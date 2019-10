VIDEO MotoGP | GP Australia 2019 | il duello tra Marquez e Vinales | con l’errore del pilota

VIDEO MotoGP - Highlights e sintesi GP Australia 2019 : Marquez vince ancora - Valentino Rossi va in testa - poi cala : Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il GP d’Australia 2019 di MotoGP davanti al britannico Cal Crutchlow e al padrone di casa Jack Miller. La lunga battaglia col dominatore delle prove Maverick Vinales è terminata a poche curve dal termine con la caduta del catalano che tentava un ultimo disperato tentativo per riprendersi la vetta. Ottimo quarto posto per Francesco Bagnaia, al miglior risultato in carriera di categoria, poi per ...

MotoGp - si spengono i semafori a Phillip Island : ecco la partenza del Gran Premio d’Australia [VIDEO] : E’ cominciato il terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, Viñales va a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa stagione Ieri la cancellazione del programma di lavoro per via del vento, oggi condizioni climatiche accettabili a Phillip Island dunque via libera per la Gara. Davanti a tutti parte Maverick Viñales, che precede allo spegnimento del semaforo Quartararo e Marquez. Valentino Rossi in seconda ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Chi voleva correre pensava ai propri interessi” : Andrea Dovizioso, come suo solito, non le manda a dire. La cancellazione delle qualifiche del GP d’Australia 2019 di MotoGP hanno suscitato molte polemiche, con il romagnolo al quale non è andato giù il comportamento di diversi colleghi nella riunione improvvisata con la direzione gara. “Marquez, Rins e Pol Espargarò erano andati molto forte nel turno e quindi spingevano per cercare di fare la qualifica. Sto notando però che quasi ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Australia 2019 : “Collo e colonna stanno soffrendo. Ho chiarito con Marquez” : Giornata di prove libere davvero molto complicata per Jorge Lorenzo che ha incominciato nelle retrovie il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il centauro della Honda si è reso protagonista anche di un discusso contatto con Marc Marquez e ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Questa non è la pista migliore per me. Il collo e la colonna stanno soffrendo, sarà dura ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Australia 2019 : “Giornata positiva - veloce in entrambe le condizioni” : Valentino Rossi è ottimista dopo le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il Dottore ha chiuso la prima sessione sul bagnato al quarto posto ed è stato settimo nella FP2 sull’asciutto, c’è grande ottimismo da parte del centauro della Yamaha che ha rilasciato confortanti dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sono stato piuttosto veloce in entrambe le condizioni, ...

VIDEO MotoGP - GP Australia. Fabio Quartararo : “Fortunato a non avere rotto nulla - domani proverò nella FP3” : Fabio Quartararo è caduto durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il centauro della Yamaha è scivolato sul bagnato e si è infortunato ma non si tratta di nulla di grave come ha ribadito egli stesso ai microfoni di Sky: “Sto più o meno bene, sono fortunato a non avere rotto nulla. Volevo provare a fare la FP2 ma mi hanno detto che non è possibile guidare, domani ...

VIDEO Massimo Rivola : “La nuova Aprilia arriverà per i Test MotoGP in Malesia” : La nuova Aprilia si vedrà in pista in occasione dei Test in Malesia previsti per febbraio 2020, lo ha comunicato Massimo Rivola ai microfoni di Sky Sport chiedendo a tutti gli uomini della casa di Noale di rispettare la tabella di marcia che si sono prefissati. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Massimo Rivola rilasciate durante le prove libere del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre su circuito di Phillip ...

MotoGp – Iannone l’attira… animali : invasione in pista - Andrea incrocia un canguro a Phillip Island [VIDEO] : C’è un canguro in pista in Australia: incontro ravvicinato con Iannone sul circuito di Phillip Island Andrea Iannone deve avere un legame speciale con gli animali. Quattro anni fa il pilota italiano ha avuto un incontro ravvicinato con un gabbiano a Phillip Island e, oggi, durante le prove libere ha vissuto dei nuovi momenti… speciali. Sulla pista australiana, infatti, ha fatto invasione un canguro che ha tagliato la strada al ...

MotoGp – Clamorosa lite in pista tra Marquez e Lorenzo - il gesto di Marc è inequivocabile : “stai dormendo?” [VIDEO] : I due compagni di squadra hanno discusso animatamente al termine delle FP2, dopo essere entrati in contatto in curva Momenti di tensione in casa Honda durante la seconda sessione di prove libere, animi caldissimi tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez, entrati in rotta di collisione sul finire delle FP2. Il maiorchino si è ritrovato a procedere lentamente sulla traiettoria del compagno di squadra, riuscito ad evitarlo per poco non senza ...

VIDEO MotoGP - un canguro attraversa la pista durante le prove del GP Australia 2019! : Un episodio particolare è avvenuto nel corso delle prove libere 2 del GP d’Australia di MotoGP, 17° round del Mondiale 2019. Sul tracciato di Phillip Island, mentre l’Aprilia di Andrea Iannone stava girando, l’entrata in scena di un canguro è stato il colpo di mano, che per fortuna non ha portato a niente di grave sia per l’animale che per il centauro italiano. Un qualcosa però di non così strano, ricordando lo stesso ...

MotoGp – Fabio Quartararo - che volo nelle FP1 in Australia! Infortunio alla gamba : il francese ‘unfit’ per le FP2 [VIDEO] : Brutta caduta per Fabio Quartararo nelle FP1 del Gp d’Australia: il giovane pilota francese costretto a saltare le FP2 Si apre in maniera alquanto amara il weekend del gp d’Australia per Fabio Quartararo. Il giovane pilota francese non è riuscito a completare la prima sessione di prove libere a causa di una brutta caduta alla curva 6 del circuito di Philipp Island. Apparso subito dolorante, Quartararo è stato trasportato fuori ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : highlights e momenti salienti. Vince Marquez - cade Valentino Rossi - Dovizioso 3° : Marc Marquez ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha dominato la gara di Motegi e si è imposto con ampio margine nei confronti di Fabio Quartararo e di Andrea Dovizioso il quale si è reso protagonista di una bella risalita dalla settima piazzola. Valentino Rossi è invece caduto nel finale quando annaspava fuori dalla top ten. Di seguito il VIDEO con gli highlights e i momenti salienti del GP del ...