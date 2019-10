VIDEO Moto3 | GP Australia 2019 | gli highlights della gara di Phillip Island Il trionfo

VIDEO Moto3 - qualifiche GP Australia 2019 : gli attimi salienti. Ramirez svetta su Canet - Dalla Porta sesto : Una sessione davvero imprevedibile e ricca di colpi di scena quella delle qualifiche del GP d’Australia 2019 di Moto3. Prima la pioggia, che ha cominciato a cadere poco prima del via della Q1, e poi dell’olio in pista hanno aggiunto ulteriore pepe alla bagarre tra i piloti ma alla fine a sorridere è stato per la prima volta in carriera lo spagnolo del Team Leopard Marcos Ramirez, davanti al connazionale Aron Canet (KTM). ...

VIDEO Moto3 - GP Australia 2019 : gli highlights delle prove libere di Phillip Island : Anche nel venerdì di Phillip Island si ripropone il duello tra Aron Canet e Lorenzo Dalla Porta, pronti a contendersi il titolo anche nel corso del fine settimana del Gran Premio di Australia 2019 di Moto3. Lo spagnolo, infatti, conclude in vetta la FP2 precedendo proprio il toscano con 281 millesimi di distacco, quindi troviamo Albert Arenas e Niccolò Antonelli. Andiamo a rivivere le emozioni della Moto3, con una FP1 sul bagnato e la FP2 di ...

VIDEO GP Giappone Moto3 2019 : Lorenzo Dalla Porta fiero del team con dedica alla nonna : Una vittoria, quella nel Gran Premio del Giappone di Moto3 2019, che Lorenzo Dalla Porta si porterà nella mente e nel cuore davvero a lungo. Il pilota toscano, infatti, domina la prova di Motegi, approfitta del ko del suo rivale Aron Canet e allunga a +47 punti in classifica generale. Il modo migliore per onorare la memoria della nonna scomparsa di recente. Il Portacolori del team Honda Leopard sottolinea anche un tributo alla sua squadra. ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Il trionfo di Lorenzo Dalla Porta - cadute per Canet e Arbolino : Lorenzo Dalla Porta vince da campione il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Honda Leopard Racing conquista il secondo successo stagionale e, approfittando delle cadute di Aron Canet e di Tony Arbolino, fa il vuoto in classifica generale a tre corse dal termine. Il nostro Portacolori, infatti, può vantare 47 lunghezze di vantaggio sull’iberico e, in vista del prossimo ...

VIDEO Niccolò Antonelli Moto3 - GP Giappone 2019 : “Una pole splendida - un vero sogno” : Niccolò Antonelli centra una pole position strepitosa nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 di Moto3. Il pilota romagnolo festeggia nel migliore dei modi il rientro in pista dopo la caduta di Misano, e ammette come questo risultato fosse completamente inatteso. Andiamo a sentire le sue parole a caldo. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Niccolò Antonelli alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca ...

VIDEO Andrea Migno Moto3 - GP Giappone 2019 : “Mi sono trovato subito molto bene - se il venerdì portasse punti…” : Andrea Migno è stato il più rapido nella seconda sessione di prove libere a Motegi ed ha così concluso davanti a tutti il venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 nella classifica combinata della Moto3. Il romagnolo del Team Mugen Race si è issato in testa col tempo di 1’56″742 precedendo due specialisti del time-attack come lo spagnolo Marcos Ramirez e lo scozzese John McPhee. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni rilasciate da ...

VIDEO Moto3 - GP Giappone 2019 : aggiornamenti dalla clinica mobile sull’infortunio di Salac : Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend di Motegi per Filip Salac, protagonista di una brutta caduta nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Il pilota ceco è stato sbalzato dalla sua KTM del Team Redox PruestelGP con un violento high-side che lo ha costretto a concludere anzitempo il turno per effettuare degli accertamenti al centro medico della ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : highlights e sintesi. Dalla Porta 2° - allungo mondiale. Arbolino 10° e Canet out : E’ lo spagnolo Albert Arenas (KTM) a trionfare allo sprint nel GP della Thailandia 2019, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. L’iberico ha preceduto al termine di una gara molto concitata il nostro Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) a 0″231 e l’altro spagnolo Lopez (Estrella Galicia 0,0). Nella top-10 abbiamo anche Dennis Foggia (quinto) e Celestino Vietti (sesto), poleman a Buriram. Una corsa nella quale si è un ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle qualifiche e la pole di Celestino Vietti : Sarà Celestino Vietti a scattare dalla pole position del Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Il pilota che compirà i suoi 18 anni tra otto giorni esatti, ha centrato una splendida prima posizione nelle qualifiche odierne precedendo per 118 millesimi Marcos Ramirez e per 152 Albert Arenas. In questa sessione Aron Canet ha saputo conquistare la sesta posizione a 409 millesimi, mentre Lorenzo Dalla Porta non è andato oltre la nona a 627. La ...

VIDEO Celestino Vietti Moto3 - GP Thailandia 2019 : “Non mi aspettavo questa pole - ringrazio lo Sky Racing Team VR46” : Celestino Vietti ha concluso in gloria le sue qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram, l’alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha ottenuto la sua prima pole position nel Motomondiale e nella minima cilindrata, sfruttando in maniera perfetta le fasi concitate del time-attack e facendo la differenza nell’ultimo settore della pista, potendo contare sul riferimento di chi ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : le immagini del viaggio di Celestino Vietti con il Team VR46 : Il Motomondiale è entrato nella fase conclusiva in questo fine settimana con il Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione e primo capitolo della trasferta asiatica in programma fino alla gara di Sepang del 3 novembre. Per quanto riguarda la Moto3 uno degli italiani più attesi è sicuramente Celestino Vietti, protagonista di una stagione di alto livello che lo vede al momento ottavo in classifica generale. Di seguito le ...

VIDEO Moto3 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Rodrigo il migliore - bene Foggia : E’ dell’argentino Gabriel Rodrigo il miglior crono delle prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Il sudamericano del Team Gresini, in sella alla Honda, ha messo in mostra un gran passo, precedendo Dennis Foggia dello Sky Racing Team VR46 a 0″103 e il ceco Jakub Kornfeil (KTM) a 0″109. Prime quattro posizioni racchiuse in appena un decimo, tenendo conto del kazako Makar ...

VIDEO Moto3 - i momenti salienti del GP di Aragon 2019 : Canet leader solitario - affondano Arbolino e Dalla Porta : Dominio dello spagnolo Aron Canet nel GP di Aragon 2019 della Moto3. L’iberico della KTM, fin dai primi giri è parso il più veloce e si è liberato del gruppone al settimo giro cominciando la sua cavalcata solitaria. A 4,5 secondi dallo spagnolo troviamo poi il giapponese della Honda Team Asia Ai Ogura che ha beffato in volata il nostro Dennis Foggia (Team Sky), che conquista la grande soddisfazione del primo podio stagionale. Molto in ...

VIDEO Tatsuki Suzuki imita Guido Meda : divertente siparietto del pilota giapponese della Moto3 : Vincitore del GP di Misano nella classe Moto3, il giapponese Tatsuki Suzuki è quasi “italiano” da azione, per via del suo modo di fare e del suo essere nel Bel Paese da qualche tempo. pilota del Team SIC58 di Paolo Simoncelli, il nipponico è dotato in pista ma anche fuori, come dimostrato dal divertente siparietto ai microfoni di Sky Sport, dove Suzuki ha cercato di dare appuntamento agli appassionati in vista delle gare di oggi ad ...