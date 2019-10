VIDEO Luca Marini Moto2 | GP Australia 2019 | “Sono stato centrato in pieno e sono caduto”

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita Gianluca Grignani con “La mia storia tra le dita” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 25 ottobre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Ecco il video. Puntata decisiva quella di ieri venerdì 18 ottobre, di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì su Rai 1 con Carlo Conti alla guida. Nella puntata di ieri il meccanismo era diverso, i 12 concorrenti si sono sfidati, è stato decretato il vincitore di puntata, e poi anche il vincitore ...

Omicidio Luca Sacchi - il Capo della Polizia Gabrielli : "Roma non è Gotham City e questa non è la storia di uno scippo" (VIDEO) : "Roma non è Gotham City": il Capo della Polizia Franco Gabrielli interviene nel dibattito sulla sicurezza nella capitale - è di ieri la dura replica di Conte a Salvini - dopo l’Omicidio del 24enne Luca Sacchi, ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti agli occhi della fidanzata. Omicidio Luca Sacchi: fermati due 21enni romani (nomi), spunta pista della droga Si attende ...

Luca Sacchi - chi era il 24enne ucciso durante lo scippo a Roma : su Fb postava VIDEO di legittima difesa : «Ecco cosa fare se trovi un ladro in casa». Sul profilo Facebook di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni morto a Roma per aver difeso la sua fidanzata durante una rapina in strada alla...

Una vita in bianco : on line la web serie con Giulia De Lellis - Luca Turco e Ludovica Bizzaglia (VIDEO) : E' on line, da ieri pomeriggio, su Witty Tv, Una vita in bianco, l'attesissima web serie con protagonisti Giulia De Lellis, Luca Turco e Ludovica Bizzaglia. La fiction racconta le avventure di tre coinquilini sui generis che affrontano i piccoli drammi della vita ai tempi del social.prosegui la letturaUna vita in bianco: on line la web serie con Giulia De Lellis, Luca Turco e Ludovica Bizzaglia (video) pubblicato su Gossipblog.it 23 ottobre ...

Eva Henger in lacrime a Domenica Live : "Sono disponibile ad un chiarimento con Mercedesz e Lucas" (VIDEO) : Eva Henger e il figlio Riccardino Schicchi sono stati intervistati da Barbara D'Urso durante la puntata andata in onda oggi, Domenica 20 ottobre 2019, su Canale 5, di Domenica Live.La showgirl ed ex attrice hard ungherese e il figlio, nato dal matrimonio con Riccardo Schicchi, hanno replicato alle recenti dichiarazioni di Lucas Peracchi e di Mercedesz Henger, come sappiamo, in lite con la madre dopo le accuse di quest'ultima all'ex tronista di ...

VIDEO Moto2 - Luca Marini vince il GP del Giappone : riviviamo lo show del fratello di Valentino Rossi : Luca Marini ha vinto il GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale Moto2 che si è disputata sul circuito di Motegi. Il fratello di Valentino Rossi si è imposto al termine di una gara molto avvincente e tiratissima che ha regalato grande spettacolo, successo importantissimo per il giovane centauro che sta pian piano salendo in cattedra. Di seguito il VIDEO per rivivere la vittoria di Luca Marini nel GP del Giappone di Moto2. VIDEO VITTORIA ...

VIDEO Luca Marini rivela i motivi del proprio successo a Motegi in Moto2 : Ed è doppietta. Luca Marini ci ha preso gusto e, dopo il trionfo in Thailandia, arriva anche quello in Giappone. Sulla pista di Motegi, gara valida per il Mondiale 2019 di Moto2, il centauro dello SKY Racing Team VR46 realizza la propria doppietta, vincendo alla grande il confronto con lo svizzero Thomas Luthi e meritandosi questo riscontro. Di seguito l’analisi del pilota ai microfoni di Sky Sport: VIDEO Luca Marini rivela i motivi del ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : l’ultimo giro di Motegi con il successo di Luca Marini davanti a Luthi : Luca Marini è sicuramente il pilota più in forma del momento in Moto2 ed oggi ha bissato il trionfo della Thailandia imponendosi anche a Motegi nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il centauro dello Sky Racing Team ha avuto la meglio sullo svizzero Thomas Luthi al termine di una corsa molto tirata e decisa in proprio favore solo negli ultimi due giri, mentre il rookie spagnolo Jorge Martin ha ottenuto il primo ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : gli highlights della gara. Luca Marini concede il bis - Luthi si avvicina ad Alex Marquez : Luca Marini (Sky Racing Team VR46) sfrutta l’inerzia favorevole della vittoria di Buriram e della pole position di ieri per conquistare il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il nativo di Urbino classe 1997 si è imposto a Motegi raccogliendo il terzo successo della carriera nel Motomondiale, il secondo consecutivo dopo il trionfo inaspettato della Thailandia. Marini questa volta non è riuscito ad ...

VIDEO MotoGP - Luca Marini ringrazia Maverick Vinales per le saponette : “Gli offrirò una cena” : Gesto di fairplay da parte di Maverick Vinales nel corso delle qualifiche del GP del Giappone per la Moto2, lo spagnolo si è accorto che Luca Marini era sprovvisto delle saponette e lo ha avvisato. Il fratello di Valentino Rossi lo ha ringraziato attraverso i microfoni di Sky e ha detto che ricambierà il gesto con un invito a cena. Di seguito il VIDEO dell’episodio e delle dichiarazioni di Luca Marini. VIDEO Vinales, Marini E LE ...

VIDEO Moto2 - GP Giappone 2019 : Luca Marini senza saponetta sul ginocchio - poi arriva Vinales… : Le qualifiche di Motegi della classe Moto2 saranno sicuramente ricordate per il ritorno di Luca Marini in pole position dopo quasi un anno di digiuno ma anche per un episodio molto curioso che ha visto proprio il fratello di Valentino Rossi come protagonista. Il portacolori dello Sky Racing Team VR46 stava infatti per scendere in pista all’inizio del decisivo Q2 senza entrambe le saponette da posizionare sopra il ginocchio quando uno dei ...

Gianluca Vacchi balla 'clavala'/ VIDEO - simula un amplesso al suono di 'Martellala' : Gianluca Vacchi si scatena a suon di 'clavala' ovvero 'Martellala' nel nuovo Video postato su Instagram. Nasceranno nuove polemiche?