VIDEO Galles-Sudafrica 16-19 | Mondiali rugby 2019 | highlights e sintesi Pollard manda

Fonte : oasport

Il Sudafrica ha battuto per 19-16 il Galles, al termine di una sfida molto equilibrata, nella seconda semifinale della Coppa del Mondo di rugby: gli Springboks hanno superato i Red Dragons a pochi minuti dal termine con un piazzato, raggiungendo così meritatamente la finale. Sarà soltanto match per il terzo posto per gli europei, mentre gli africani se la vedranno per il titolo con l'Inghilterra. 16-19

