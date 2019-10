VIDEO Boikova-Kozlovskii vincono Skate Canada nelle coppie d’artistico Riviviamo il

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Aleksandra-Dmitri Kozlovski hanno vinto con margine, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura in scena al Prospera Place di Kelowna. Gli allievi di Artur Minchuk e Tamara Moskvina hanno mandato in visibilio il pubblico presente snocciolando una performance priva di errori di rilievo, impreziosita da notevoli salti in parallelo (triplo salchow e triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop) ottimi lanciati (triplo flip e triplo rittberger) e creativi sollevamenti come il reverse e l’axel lasso. Grazie alla bellissima prestazione i russi medaglia di bronzo agli Europei del 2019 hanno registrato il nuovo primato personale di 140.26 (71.70, 68.56) raggiungendo per la prima volta 216.71 punti totali.la prova di, pattinata sulle musiche de “The Writing On The Wall” di Sofia Karlberg. ILDEL ...

