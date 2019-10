Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e Ben ritrovati l’ascolto con infomobilità della Regione Lazio sulla via Nomentana è un incidente la causa delle cose in località Sant’Alessandro di marcia sulla via Cassia rallentamenti qui per traffico intenso tra la Storta Giustiniana nelle due direzioni altri rallentamenti sul Raccordo Anulare in esterna tra gli svincoli Ardeatine Tuscolana Appia un ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2019 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Di nuovo buongiorno e Ben ritrovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio partiamo dal raccordo in carreggiata esterna code tra Ardeatine Tuscolana interna si rallenta tra Flaminia e Salaria andiamo sulla Cassia traffico rallentato tra loggiato e la Giustiniana In entrambe le direzioni sulla Salaria Si procede a rilento tra fonte di papà e Monterotondo Scalo ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2019 ore 09 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati l’ascolto con la Ninfa mobilità della Regione Lazio iniziamo dal tratto Urbano della A24 il traffico rallentato a Portonaccio data verso il centro passiamo alla Palombarese troviamo code tra il video per la Nomentana e via di Marco Simone In entrambe le direzioni sulla Casilina Coda a tratti tra pantano e Torre Gaia anche qui nei due sensi di marcia ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben Trovati al primo appuntamento con infomobilità Della Regione Lazio nessun problema per quanto riguarda il traffico in queste prime ore del mattino La ci risulta Infatti scorrevole lungo le principali strade e autostrade del territorio Qualche rallentamento soltanto sulla Pontina all’altezza di Montedoro in direzione Latina diamo uno sguardo alle altre notizie ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio abbiamo trovato l’appuntamento con la linfa mobilità della Regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla raccordo interno uretra Cassia bis diramazione Roma nord Anche a causa delle difficoltà di immissione sulla diramazione stessa dove si è verificato un incidente e stanno interna code tra Nomentana e a 24 in poi di attrattività via del mare e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2019 ore 19 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buonasera e ben trovata e l’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato con code tra Bufalotta e Aurelia in carreggiata interna mentre in esterna si sta in coda tra le uscite a91 Roma Fiumicino a Tiburtina sul tratto Urbano della A24 lunghe code tra la tangenziale est e del grande raccordo in uscita dalla capitale mentre ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2019 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati vuol dire mobilità della Regione Lazio partiamo dal raccordo da un incidente causa quella in carreggiata esterna tra Laurentina Tuscolana semplice presente incidente causa disagi in esterna all’altezza della Colombo il traffico risulta regolare sua precedente zona interessata trascorrere entrato in entrambe le direzioni sulla Cassia idrologia della ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno con il primo appuntamento delle info mobilità Regione Lazio partiamo dal raccordo Dove troviamo coda in carreggiata interna casini dell’appia mentre in esterna Avvia sono rallentamenti tra la A24 Roma-teramo e la Nomentana spostando risultato Urbano dell’a24 troviamo traffico incolonnato il raccordo è la tangenziale est in direzione del centro alcun indirizzo ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 22 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI CODE TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIOEN Roma SEMPRE IN A1, MA SULLA DIRETTRICE Roma-FIRENZE, PER LAVORI CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER LA A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIOEN Roma SUD, IN DIREZIONE NAPOLI PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CODE IN INTERNA TRA GLI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 22 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORD ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI A24 E CASILINA E TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 22 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E VIA DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE Roma, PIU’ AVANTI CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA TRA BOCCEA E L’OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E L’ A24 Roma TERAMO ANCHE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e Bentrovati a questo primo appuntamento con l’infomobilità Della Regione Lazio sul raccordo interna code tra La Casilina è la stessa situazione sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova raccordo in direzione Roma traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra raccordo la tangenziale est in entrata code sulla via Appia del Bivio per la raccordo direzione Roma sulla ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. MENTRE PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGEZIALE E LA PALMIRO TOGLIATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI TRA LA GIUSTINIANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 21 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA LAURENTINA E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E ...