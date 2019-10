“Very Ralph” | arriva in Italia il docufilm HBO su Ralph Lauren

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 27 ottobre 2019) Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma,in prima visione su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) "Very", il documentario HBO realizzato sullo stilistadi cui è stata svelata una clip in anteprima. Prodotto e diretto da Susan Lacy, "Very", in onda il 16 novembre alle 21.15 (e disponibile on demand su Sky e NOW TV), cerca di raccontare l'uomo che si cela dietro l'icona della moda e uno dei più grandi brand di successo nella storia della fashion industry. Con un innata abilità di convertire i suoi sogni in realtà,ha trasformato le sue aspirazioni in un impero mondiale e multimilionario, diventando la prova vivente dell ottimismo americano e dell American Dream. Per più di cinquant'anni egli ha celebrato l'iconografia dell'America ridefinendone lo stile, traducendo la sua visione e la sua ispirazione in uno dei ...

