Valentino Rossi MotoGP | GP Australia 2019 | “Non un grande risultato ma nemmeno da

MotoGp - Valentino Rossi attanagliato dai soliti problemi : “c’è una cosa che non riusciamo a risolvere” : Il pilota della Yamaha ha analizzato l’ottavo posto ottenuto a Phillip Island, concentrandosi sui soliti problemi della sua M1 Una partenza bruciante, primo posto dopo poche curve e una confidenza mai avuta fino a questo momento. Con il passare dei giri però Valentino Rossi è finito nelle retrovie, trovandosi a lottare per rimanere nella top ten, agganciata nel finale con un ottavo posto che grida vendetta. AFP/LaPresse soliti ...

MotoGp - Jarvis deluso in Australia : “il motore è la nostra debolezza. Valentino Rossi? Grande partenza” : Il Managing Director della Yamaha ha commentato il risultato del Gran Premio d’Australia, masticando amaro per la caduta di Viñales nel finale Non è certamente una bella giornata per la Yamaha, il team di Iwata mastica amaro al termine del Gran Premio di Phillip Island, guidato da Maverick Viñales fino all’ultimo giro, prima del sorpasso di Marquez e della caduta avvenuta a poche curve dal traguardo. AFP/LaPresse Una disdetta ...

LIVE MotoGP - Australia 2019 in DIRETTA : Crutchlow guida la corsa - Marquez 2° - Vinales 4° e Valentino Rossi 5°. Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5/27: Grande spettacolo, Crutchlow sempre al comando, mentre Marquez e Iannone sono ai ferri corti. Vinales è quarto e Valentino Rossi 7° in calo. Dovizioso è ottavo @andreaiannone29 vs @marcMarquez93! Aprilia vs Honda!!! #AustralianGP pic.twitter.com/PBEqxvXSyM — MotoGP (@MotoGP) October 27, 2019 4/27: Crutchlow guida la truppa, mentre Marquez si fa largo davanti a Iannone. ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato qualifiche. Vinales in pole position - Valentino Rossi ottimo 4° dietro a Marquez : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Lo spagnolo sembra letteralmente imbattibile su questa pista, si è scatenato sul complesso layout di un tracciato sempre difficile da interpretare e ha stampato un vertiginoso 1:28.492: nessuno è in grado di avvicinarsi al crono dell’alfiere della Yamaha che sembra avere una marcia in più a queste ...

MotoGP - GP Australia 2019 : risultato warm-up. Vinales davanti a tutti - Dovizioso 6° - Valentino Rossi 11° : Maverick Vinales ha siglato il miglior tempo nel warm-up del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Le condizioni meteo sono decisamente migliorate rispetto alla giornata di ieri quando il forte vento aveva costretto a posticipare le qualifiche a oggi (via alle ore 01.20 italiane), una leggera brezza ha fatto ancora capolino in questa zona della terra dei canguri ma le temperature erano ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2019 in DIRETTA : warm-up e qualifiche in tempo reale. Incognita pioggia - Valentino Rossi ci crede : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La cronaca delle FP3 – Il programma rivoluzionato – La presentazione del GP Australia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e delle qualifiche del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un programma particolarmente intenso ci aspetta sul tracciato di Phillip Island. Sì perché, ieri, non è ...

MotoGp – Warm Up - Q1 e Q2 di fila - domenica di fuoco in Australia : la reazione di Valentino Rossi è tutta da ridere! [FOTO] : A causa del forte vento odierno, le qualifiche del Gp d’Australia sono state spostate nella giornata di domenica rendendo più fitto il programma di MotoGp: la reazione di Valentino Rossi è tutta da ridere Ventro troppo forte e sicurezza dei piloti a rischio: le qualifiche del sabato sono state spostate a domenica. Il programma di domani si fa dunque abbastanza fitto: con il Warm up che precede FP4 e qualifiche, il tutto ...

Dal primo Gran Premio in Malesia alle dieci vittorie più belle - Valentino Rossi si racconta : “mi sarei ritirato se…” : Il pilota della Yamaha ha fatto un excursus della sua carriera, indicando le dieci vittorie più belle conquistate alla vigilia del 400° Gran Premio Una carriera iniziata esattamente il 31 marzo del 1996, giorno in cui Valentino Rossi fece il suo debutto nel Motomondiale a Shah Alam, in Malesia. Sono passati 23 anni e ben 399 Gran Premi, con il 400° pronto ad essere vissuto a Phillip Island. AFP/LaPresse Il Dottore non se li ricorda tutti ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Valentino Rossi e la danza della pioggia. Il meteo offre una grande chance al Dottore : Il weekend del Gran Premio d’Australia 2019 si sta rivelando davvero imprevedibile e pazzo dal punto di vista meteorologico come ci si poteva aspettare stando allo storico di Phillip Island e alle previsioni della vigilia. Dopo un venerdì diviso in una mattinata bagnata ed un pomeriggio asciutto, quest’oggi il problema che ha portato alla cancellazione del programma odierno delle qualifiche per la MotoGP è stato il vento, troppo ...

MotoGp - Valentino Rossi spiega : “non mi ricordo un vento così forte. Le Qualifiche? Qualcuno voleva farle comunque…” : Il pilota della Yamaha ha commentato la decisione della Race Direction di annullare il programma di lavoro previsto per oggi, Qualifiche comprese Giornata annullata a Phillip Island, il forte vento ha spinto la Race Direction ad interrompere definitivamente le FP4 di MotoGp e a rinviare le Qualifiche, fissandole per domattina (nella notte italiana). AFP/LaPresse Una scelta condivisa da Valentino Rossi, che ha spiegato come sarebbe stato ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2019 in DIRETTA. qualifiche - Valentino Rossi cerca l’impresa col meteo variabile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La cronaca delle FP3 – Il programma del GP Australia (26 ottobre) – La presentazione del GP Australia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island prepariamo a goderci un grande spettacolo, aperto ad ogni risultato. Lo spagnolo ...

