Usa | su morte al-Baghdad i dem attaccano Trump “Ha in formato i russi e non il

E’ la prima caUsa di morte - eppure la popolazione ad alto rischio la sottovaluta : risultati poco incoraggianti da un’indagine sugli italiani : C’è da chiedersi come mai, pur sapendo di rischiare la propria vita, una persona ad alto rischio cardiovascolare, decida di non preoccuparsi o magari di rimuovere il problema. Sono poco incoraggianti i risultati di un’indagine sugli italiani ad alto rischio cardiovascolare che conferma come 3 su 10 non assumono i farmaci prescritti, la metà li assume in modo saltuario e più della metà non ha cambiato stile di vita2. Questi e altri ...

Demenza nel calcio : i calciatori hanno un più alto rischio di morte per malattie neurodegenerative a caUsa dei colpi di testa : Gli esperti dell’Università di Glasgow hanno analizzato il legame tra lo sport del calcio e la Demenza, temendo che colpire il pallone con la testa potesse essere legato ai danni cerebrali. Lo studio ha avuto inizio dalle affermazioni secondo cui Jeff Astle, ex attaccante del West Bromwich e della nazionale inglese, sia morto a causa di ripetuti traumi alla testa. Lo studio ha confrontato i decessi di 7.676 ex calciatori con quelli di 23.000 ...

Morte Belardinelli - arrestato ultrà napoletano. L’accUsa è di omicidio volontario : L’ultrà napoletano che nel dicembre dell’anno scorso ha ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli scontri tra tifosi prima di Inter-Napoli è stato arrestato. Lo riporta la Gazzetta.it. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni. Il 26 dicembre 2018 era alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso Belardinelli, in via Novara, a poca distanza dallo stadio di San Siro. E’ accusato di omicidio volontario. Nell’ordinanza di custodia i ...

Sid Haig - rivelata vera caUsa della morte/ Moglie Suzie "Gossip? Avvoltoi egoisti!" : Sid Haig, rivelata la causa della vera morte dell'attore, scomparso lo scorso 21 settembre: la Moglie Suzie tuona su Instagram contro il gossip.

Paolo Bonaiuti è morto : malattia e caUsa morte. Chi era l’ex portavoce di FI : Paolo Bonaiuti è morto: malattia e causa morte. Chi era l’ex portavoce di FI Lo storico portavoce di Silvio Berlusconi, ex giornalista e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi Paolo Bonaiuti è morto nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2019 a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Aveva 79 anni. Questa è dunque l’occasione ideale per andare a scoprire chi era Paolo Bonaiuti, ripercorrendo ...

Marco Vannini - le conversazioni telefoniche dei protagonisti dopo la sua morte. Elementi inediti - non Usati nel processo – GLI AUDIO : Migliaia di conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze dei protagonisti del caso Vannini non sono state usate nel processo contro Antonio Ciontoli e i suoi familiari. La difesa della famiglia Vannini, parte civile nel processo, ha ottenuto la copia del cd con gli AUDIO dalla Procura di Civitavecchia solo questa estate: telefonate ascoltate in occasione della preparazione del documentario “Il caso Vannini” prodotto da “Stand by ...

Manduria - restano in comunità i due minori accUsati di aver picchiato a morte un pensionato : La decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso dei due ragazzi. Antonio Cosimo Stano morì in ospedale il 23 aprile scorso

Migranti - nessuno ai funerali delle 13 donne morte a LampedUsa : Nessun rappresentante istituzionale ha ritenuto fosse un obbligo morale partecipare alle esequie delle tredici donne che hanno perso la vita nel naufragio di domenica scorsa. I funerali verranno celebrate oggi presso la 'Casa della Fraternità' dal parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra. Ma a dare l'ultimo saluto a quelle vittime del mare c'erano solo Sea Watch e Mediterranean Hope.Continua a leggere

Filippo Penati è morto : malattia e caUsa della morte. La carriera politica : Filippo Penati è morto: malattia e causa della morte. La carriera politica È morto, a 66 anni, Filippo Penati ex Presidente della Provincia di Milano tra il 2004 e il 2009: un anno fa circa aveva dichiarato di essere ammalato di cancro. Filippo Penati: la vita e la carriera politica Penati era nato a Monza il 30 dicembre del 1952, prima di dedicarsi completamente alla politica era stato insegnante e assicuratore. Sposato con Rita e ...

Vittime naufragio LampedUsa : stasera funerali 13 donne morte in mare : Roma – Saranno celebrati oggi, alle 18, i funerali delle 13 donne i cui corpi sono stati ritrovati al largo di Lampedusa dopo il naufragio che si e’ verificato nella notte tra domenica e lunedi’. Mentre prosegue a rilento la ricerca dei dispersi a causa del mare mosso, i funerali saranno celebrati presso la “Casa della Fraternita’” dal parroco di Lampedusa, don Carmelo La Magra, “su richiesta dei ...

Sigaretta elettronica uccide?/ Video Le Iene : negli Usa 18 casi di morte - in Italia.. : Continua l'inchiesta de Le Iene sull'allarme Sigaretta elettronica negli Usa: il parere di due luminari italiani, uno pro e uno contro.

Migranti - naufragio a LampedUsa : 13 donne morte - dispersa anche bimba di 8 mesi : naufragio di una barca di Migranti vicino alle coste di Lampedusa: sul posto le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato fino ad ora 13 cadaveri, avvistati...

Una Vita - spoiler : Celia accUsa Trini di aver provocato la morte di suo figlio : Sorprendenti novità arrivano dalle puntate di Una Vita che andranno in onda nei prossimi mesi in Italia. Gli spoiler rivelano Celia Alvarez Hermoso perderà il figlio che attendeva da Felipe tanto da scagliare tutta la sua rabbia contro Trini Crespo, rea di averla fatta uscire di casa per andare a fare shopping. Una Vita: Celia scopre di essere incinta L'amicizia tra Trini e Celia entrerà in crisi quando quest'ultima perderà la creatura che ...

Influenza - è la prima caUsa di morte per infezione : appello degli esperti a vaccinarsi : L’Influenza è alle porte e con essa anche i conseguenti rischi: ogni anno colpisce quasi 8,2 milioni di italiani, e rappresenta la prima causa di morte per infezione. I problemi legati alle complicanze, soprattutto per gli over 65, sono rilevanti e un bilancio nella stagione passata vede 5 o 6 mila decessi collegati. “Fondamentale dunque vaccinarsi, a partire dal 15 ottobre quando partirà la nuova campagna vaccinale”, hanno ...