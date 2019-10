Una Vita | anticipazioni | Rosina scopre che Higinio non è un medico

Una Vita Anticipazioni Puntate Spagnole : la Futura Moglie di Felipe è già Sposata! : Anticipazioni Una Vita Puntate Spagnole: il matrimonio di Felipe con Marcia non va bene come tutti avrebbero sperato. Allo stesso tempo, anche altri personaggi devono fare i conti con i propri sentimenti. Ad Acacias 38, dopo la morte di Celia, il povero Felipe non è mai riuscito a trovare la felicità al fianco di altre donne. Con l’arrivo della sua domestica Marcia le cose cambiano radicalmente, ma non è detto che tutto finisca bene. ...

Una Vita - trame iberiche : Ursula crede di vedere Cayetana dopo aver litigato con Genoveva : Le trame della telenovela iberica Una Vita si arricchiscono sempre di colpi di scena, segreti, ed intrighi. Nelle puntate che il pubblico spagnolo potrà vedere molto probabilmente la prossima settimana, a partire da domani lunedì 28 ottobre 2019, accadrà qualcosa di inaspettato a seguito dell’ennesimo scontro di due protagoniste della soap. Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) perderà nuovamente le staffe a causa di Genoveva Salmeron (Clara ...

Una Vita - spoiler : Alicia pretende una notte d'amore con Telmo per smascherare Samuel : Telmo Martinez sarà al centro delle prossime settimane di programmazione di Acacias 38. Gli spoiler di Una Vita, incentrate sulle nuove puntate italiane, rivelano che il sacerdote riceverà una proposta indecente da Alicia Villanueva. Ebbene sì, proprio quest'ultima pretenderà di passare una notte di passione con il parroco in cambio della sua confessione che smaschererebbe Samuel Alday. Una Vita: Telmo torna ad Acacias 38 Nuovi colpi di scena ...

Una VITA/ Anticipazioni puntate 27 e 26 ottobre : Lucia tradita da Samuel? : Una VITA, Anticipazioni del 27 e 26 ottobre: Casilda ricca? Lucia si rintana in soffitta per scappare da pettegolezzi e polemiche. E adesso?

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 27 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 859 e 860 di Una VITA di domenica 27 ottobre 2019: Telmo vede Jimeno e Samuel intenti a parlottare, così sospetta che ci sia qualcosa di losco e fa delle verifiche. Felipe e Celia sono in ansia visto che Lucía non ha passato la notte in casa, poi però scoprono che la ragazza ha dormito in soffitta, l’unico posto lontano dal gossip dove si sente a suo agio. Lucia rivela a Carmen che non si fida più nemmeno di Samuel, e ...

Una Vita Anticipazioni 27 ottobre 2019 : Telmo affronta coraggiosamente Batan : Telmo ha assistito ad un incontro tra Samuel e Batan prima dell'aggressione e vuole vederci chiaro, quindi affronta il pericoloso strozzino. Intanto Maria esplode di gelosia...

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 26 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 858 di Una VITA di sabato 26 ottobre 2019: Celia insiste con Lucia affinché quest’ultima rinunci all’eredità per non essere emarginata socialmente, ma la ragazza non vuole sentire ragioni. Solo Samuel e Padre Telmo sembrano essere d’accordo con lei. In particolare, Telmo difende Lucia con Susana e scrive un sermone a favore della Alvarado. Telmo riceve una visita di Espineira, molto arrabbiato per la fuga ...

Una Vita/ Anticipazioni 25 ottobre : Rosina Vs Casilda! Maria... : Una Vita, Anticipazioni puntata di oggi, 25 ottobre: Casilda e Rosina allo scontro? Felipe e Don Telmo la pregano di stare lontano da Samuel e non solo.

Una Vita Anticipazioni 26 ottobre 2019 : Samuel aggredito da Jimeno Batan - ma si tratta di una farsa... : Mentre Samuel continuerà a portare avanti il suo subdolo piano, Rosina e Casilda riusciranno finalmente a riappacificarsi.

Una Vita - spoiler : Alicia invita Telmo a concedersi a lei per il bene di Lucia : Le trame della serie televisiva spagnola Una Vita continuano ad essere abbastanza movimentate. Negli episodi che il pubblico vedrà sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, il parroco Telmo Martinez (Dani Tatay) sarà messo a dura prova. La nuova arrivata Alicia Villanueva (Virginia Mora-Figueroa) dopo aver spinto Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) a rilasciare una testimonianza contro il prelato, farà un passo indietro. La forestiera ...