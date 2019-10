Una babysitter tutta moda | sport e lavoro Ma perché quei soldi nello zaino? I misteri di

Babysitter picchia per mesi Una bimba e le provoca fratture e danni cerebrali : non andrà in carcere : Shannon Soutter, 23enne scozzese, era seccata di presenziare al processo contro di lei perché in quel momento sarebbe dovuta essere dal parrucchiere. La ragazza se l'è cavata con 300 ore di lavoro non retribuito. Secondo il giudice non era "né appropriato né necessario" condannarla al carcere a causa dei suoi problemi "personali" e di depressione.Continua a leggere