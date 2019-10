Un Posto al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2019 | Niko e Susanna difendono Diego

Un Posto al sole : la nuova vita di Claudia Ruffo con il suo Roy : nuova vita e nuovo amore per Claudia Ruffo di Un posto al sole Claudia Ruffo, l’Angela Poggi dalla prima puntata di Un posto al sole, si è sposata due volte. La prima sul set di Upas, per finzione, con Franco Boschi. La seconda, quella vera, è stata con Mario Cirino Pomicino, figlio dello storico esponente […] L'articolo Un posto al sole: la nuova vita di Claudia Ruffo con il suo Roy proviene da Gossip e Tv.

Spoiler Un Posto al Sole al 1° novembre : Filippo torna a Napoli e rivede Serena : L'appuntamento con Un Posto al Sole si rinnoverà a partire da lunedì 28 ottobre quando andranno in onda i nuovi episodi della storica soap opera di Rai 3. Le trame delle puntate che verranno trasmesse fino a venerdì 1° novembre rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena che riguarderanno ad esempio il rapporto tra Filippo e Serena. Entrambi, infatti, già da un po' di tempo stanno facendo i conti con una situazione alquanto ...

Un Posto al sole - anticipazioni all'8 novembre : Giulia pensa al rapporto aperto con Denis : I prossimi episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 novembre daranno molto spazio alla vicenda del tentato omicidio di Aldo. In questo periodo di Halloween la soap si tingerà decisamente di giallo affrontando temi molto cupi e dando spazio alle indagini, tuttavia Upas non rinuncerà, come da sua tradizione, ad occuparsi di storyline più leggere. Giulia sarà schiacciata dall'ansia e le preoccupazioni, ma in suo soccorso ...

Spoiler Un Posto al sole 28 ottobre : un ricordo di Diego potrebbe ribaltare le indagini : Diego Giordano ha davvero investito Aldo Leone? Beatrice Lucenti può essere considerata una vittima? Le domande spopolano tra i telespettatori di Un posto al sole, dopo aver seguito la puntata trasmessa ieri, 25 ottobre, su Rai 3. La trama si è soffermata con Beatrice che ha urlato tutto il suo rancore contro Diego, mentre la Polizia lo stava trasferendo in carcere. L'avvocatessa, infatti, è apparsa convinta che il suo ex fidanzato abbia ...

Cosa accade nelle prossime puntate di Un posto al sole? Anticipazioni da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2019 Le prossime puntate di Un posto al sole riserveranno agli spettatori molte sorprese, nello stile che mescola dramma e ironia in cui la soap napoletana ci ha abituati e che è garanzia di successo da

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 28 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 5361 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 28 ottobre 2019: Mentre Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) sono pronti a difendere Diego (Francesco Vitiello), Raffaele (Patrizio Rispo) attende con timore e ansia l’esito dei riscontri sull’auto del figlio: un dettaglio che potrebbe risultare decisivo! Un ricordo improvviso di Diego potrebbe cambiare a sorpresa le cose… Anche grazie all'”involontario” ...

Un Posto al sole - anticipazioni prossime puntate : un delicato confronto : anticipazioni Un posto al sole, 28 ottobre-1 novembre: il ricordo improvviso di Diego Il successo di Un posto al sole non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 ottobre al primo novembre svelano che terrà ancora banco la vicenda di Diego. Giulia non vuole più pensare a Denis e cerca, quindi, di tenersi impegnata. Cerruti continua a tenere a distanza il dottor Sarti. Diego è gravato dal pensiero di essere ...

Una Vita in Bianco : Due Attori di Un Posto al Sole Protagonisti Con Giulia De Lellis! : Un Posto al Sole gossip: Luca Turco e Ludovica Bizzaglia prendono parte ad una webserie prodotta da Maria De Filippi insieme alla famosissima Giulia De Lellis. Ecco di cosa si tratta esattamente! Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, uno dei due Protagonisti più amati di Un Posto al Sole, sono destinati a debuttare come Attori stavolta in una webserie. Accanto a loro ci sarà Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché nota ...

Un Posto al sole - trame dal 4 all'8 novembre : Raffaele chiede aiuto a Franco : Il caso Leone sarà ancora una volta al centro delle vicende di Un posto al sole. Le trame inerenti le puntate in onda dal 4 all'8 novembre, rivelano che Raffaele, non sapendo più come risolvere la delicata situazione di suo figlio, si rivolgerà a Franco per chiedergli aiuto. Intanto Niko inizierà a sospettare che Delia non abbia detto tutta la verità agli inquirenti, mentre Ugo forzerà la mano con il Giordano. Infine Filippo, sentendosi in colpa ...

Un Posto al sole : LINO POLARE sarà Antonio Nicotera - anticipazioni : I telespettatori più attenti avranno notato che nelle ultime puntate di Un posto al sole si è risentita dopo tanto tempo la voce di Ilenia Lazzarin: la sua Viola è stata infatti impegnata in un breve colloquio telefonico con la sua famiglia, distrutta come non mai per quello che sta capitando a Diego (Francesco Vitiello). Se però seguite di frequente le anticipazioni della soap, avrete sicuramente già intuito che tale telefonata ha ...

Un Posto al sole : LUCA TURCO con Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia in “Una vita in bianco” : Dopo tanti anni a Un posto al sole, ora vediamo l’amatissimo LUCA TURCO (interprete di Niko Poggi nella soap) anche in una web series su Witty Tv: Una vita in bianco. Abbiamo incontrato LUCA per chiedergli notizie e curiosità su questo suo nuovo impegno professionale. LUCA, a parte UPAS, su Witty Tv sei il protagonista maschile della web series UNA vita IN BIANCO con Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia. Come sei stato scelto? Mi hanno ...

Un Posto al Sole/ Anticipazioni puntata 25 ottobre : l'arresto di Diego cambia tutto : Un Posto al Sole, Anticipazioni 25 ottobre: Diego ancora in crisi mentre palazzo Palladini si arricchisce di novità importanti, per chi?

Anticipazioni Un Posto al sole fino all'1 novembre : Diego ancora nei guai - Niko lo difende : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole in prima visione assoluta. Le Anticipazioni sulle nuove puntate che vedremo in onda fino a venerdì 1° novembre 2019 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che avranno a che fare con la delicata situazione in cui si trova Diego, il quale verrà difeso da Niko. E poi ancora occhi puntati su Giulia, la quale non riesce a togliersi dalla testa ...

Un Posto al sole - Germano Bellavia : “Contento delle storie che scrivono per Guido” : Da 23 anni e mezzo interpreta Guido in Un posto al sole e, nel nostro incontro con lui, Germano Bellavia traccia un bilancio artistico, professionale e personale di un’intera vita. Germano, come va con Guido dopo 23 anni e mezzo? Bene. Ho fatto un sogno e mi sono reso conto che gli voglio proprio bene. Sono pronto a tutto con lui, ormai, ma ho sognato che moriva e mi sono svegliato sudato e in lacrime. Amo Guido, questa è la dimostrazione. ...