Umbria | Verini | ' serviva rinnovamento radicale | non siamo riusciti a garantirlo'

Umbria : Verini - 'Zingaretti indebolito? No - Pd fatto tutto il possibile' : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non credo che Zingaretti esca indebolito, il Pd ha fatto quello cge poteva in questa drammatica circostanza". Lo dice Walter Verini, commissario Pd in Umbria, al Tg3. "E' una dimensione della sconfitta molto significativa ma non inaspettata al di là delle dimensioni. La

"Salvini usa l'Umbria come una clava - ma non è un test nazionale". Intervista a Walter Verini : Walter Verini, commissario del Pd in Umbria, mette le mani avanti. “Le elezioni di domenica – dice in una lunga chiacchierata con l’Huffington Post - non sono un test nazionale. Il governo può avere dei problemi solo se non si ritrova la coesione”. Verini è in viaggio direzione Spoleto, per visitare il carcere. Originario di Città di Castello, classe ’56, giornalista, eletto per la prima volta ...

Umbria : Verini - 'Salvini nasconde Tesei perchè ha massacrato bilancio Montefalco' : Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Come si fa a candidare a presidente della Regione uno che ha il comune in bancarotta? Questo è quanto ha detto Salvini a proposito delle prossime elezioni regionali in Calabria". Lo dichiara il commissario del Pd in Umbria, Walter Verini. "Allora chiediamo noi a Salvini

Umbria : Verini - ‘libera scelta candidati - vincolo mandato è l’opposto’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Diradata la polvere, credo che oggi sia chiaro a tutti il senso del ‘patto’ sottoscritto tra i candidati Pd alle regionali umbre e il Tesoriere del Partito: un accordo morale, volontario, che fa onore a chi l’ha sottoscritto”. Lo dice Walter Verini, commissario del Partito Democratico dell’Umbria.“Come ha detto il capolista Luca Gammaitoni, si tratta di una ...

Walter Verini difende la "penale" del Pd in Umbria : "È un risarcimento" : L’annuncio ha creato scompiglio dentro il Partito Democratico. Una sanzione da 30 mila euro per chi si fa eleggere in Umbria con il Pd, ma poi cambia casacca, è un’idea che richiama il Movimento 5 stelle. il commissario Pd in Umbria Walter Verini non rivendica la paternità della decisione - che è di Giacomo Leonelli, “un renziano della prima ora” - ma afferma in un’intervista al Fatto ...

Umbria - sanzione Pd contro cambi casacca. Verini : “Risarcimento per danno economico e di immagine. Vincolo mandato non c’entra” : “Chiamatelo risarcimento, penalità o indennizzo. Perché di questo si tratta, il Vincolo di mandato non c’entra nulla”. Il commissario Walter Verini sta portando il Pd al voto del 27 ottobre e difende la “clausola del rimborso” di 30mila da parte dell’eletto che cambi casacca introdotta proprio in Umbria all’atto della candidatura. La notizia viene letta in funzione antirenziana ed evoca il tema del ...

Umbria - Verini : sorpreso parole Di Maio : 13.05 "Sorprendono le parole di Di Maio" di oggi che candida la sindaca di Assisi alle regionali in Umbria, dice Verini, commissario Pd dell'Umbria. "Da giorni in accordo col partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora. Il quale davanti a eventuali intese su profili di alto spessore, aveva dato disponibilità ad aiutare queste soluzioni. Noi ...

Walter Verini ci spiega perché in Umbria serve l’accordo con i 5 stelle : Roma. “In Umbria già tre mesi fa, subito dopo le Europee e ancora in presenza del governo gialloverde, di cui vedevamo le fibrillazioni ma senza immaginarci il destino e l’esito, abbiamo rinunciato a proporre una candidatura di partito per la presidenza della Regione”. Walter Verini, commissario d

Elezioni Umbria - il candidato civico del centrosinistra Fora appoggia la proposta di Verini (Pd) : “Sì al dialogo con il M5s” : Mentre continua la trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per trovare un accordo sul governo, il ragionamento su possibili nuove alleanze si allarga anche alle Regioni. In particolare all’Umbria, dove si tornerà al voto già il prossimo 27 ottobre. Non a caso il commissario del Pd umbro, Walter Verini, era stato tra i primi a proporre una convergenza anche sulle regionali, un tema posto direttamente da Nicola Zingaretti nel ...