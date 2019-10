Elezioni in Umbria di oggi 27 ottobre : le urne chiudono alle ore 23 : 00 : Il giorno tanto atteso (o temuto?) dai politici nazionali è arrivato: oggi, domenica 27 ottobre, si vota infatti in Umbria per eleggere il Presidente della Regione e i venti consiglieri che andranno a formare l'Assemblea regionale. Le urne sono aperte in tutta la regione dalle ore 07:00 di stamani e lo resteranno fino alle ore 23:00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e andrà avanti, presumibilmente, per tutta la ...

Umbria oggi al voto - governo alla prova in una terra che sta cambiando pelle : dal nostro inviato PERUGIA La Lega usa l?Umbria per la spallata al governo. E per Salvini il voto di oggi, se andrà bene per lui che ci ha puntato tanto piazzandosi ovunque in queste...

Oggi in Umbria inizia la riscossa del centrodestra - dice Fontana : "Oggi inizia la riscossa del centrodestra, poi toccherà all'Emilia". A parlare è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che, intervistato da La Stampa, si dice convinto che dalle urne uscirà "un'Umbria piu' libera, sottratta finalmente al giogo delle cooperative, delle sezioni di partito, dei comunisti". Se anche doveste vincere, domanda La Stampa, sarebbe la conquista di una regione, non di una nazione. "Bè, lo vedremo. Sarebbe ...

Umbria - governo in campo senza Renzi. Oggi la “prima” di Conte : governo in campo per le Regionali in Umbria. L'appuntamento e' per Oggi all'auditorium San Domenico di Narni, con i big della maggioranza, tranne Matteo Renzi. Ci saranno il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario dem Nicola Zingaretti, il ministro della Salute Roberto Speranza per liberi e uguali. Ma la grande novita', che segna la sua 'prima' a un evento di carattere elettorale, sara' la presenza di Giuseppe Conte. Arrivando in ...

Terremoto oggi - nuova scossa in Umbria la terra trema la terra a Norcia : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 2,2, è avvenuta alle ore 7,21 e ha interessato la provincia di Perugia e in particolare Norcia. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Preci, Cascia, Poggiodomo. La scossa è avvenuta a una profondità di chilometri 9 dalla crosta terrestre. Subito dopo la prima scossa è ...

TERREMOTO OGGI MACERATA - M 3.0/ Ultime scosse Marche : sisma avvertito anche in Umbria : TERREMOTO OGGI a MACERATA M 3.0, Ultime scosse Ingv: colpito il paese di Castelsantangelo sul Nera, sisma avvertito anche in altre zone d'Italia.

Umbria - oggi il voto Rousseau. Di Maio : “Tutti appoggino sindaca di Assisi”. Pd “stupito” : “Attendiamo ancora risposta su Fora” : Il Movimento 5 stelle attende una risposta dal Pd per il candidato alle regionali in Umbria. E la aspetta in fretta “perché non c’è più tempo“. Nel giorno del voto su Rousseau per il via libera al patto civico per le elezioni della regione in Centro Italia, Luigi Di Maio ha spiegato le ragioni dell’apertura a un candidato esterno ai partiti, individuato nella sindaca di Assisi Stefania Proietti. “Inutile indugiare. ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Regionali Umbria : Di Maio candida Stefania Proietti : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Il leader del M5s, Luigi Di Maio, ha parlato delle Regionali in programma in Umbria, 20 settembre 2019,

Terremoto oggi - sciame sismico in Umbria - numerose scosse in mattinata - gente per strada : La più forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.0, è avvenuta intorno alle 7,22 di stamane. Una serie di eventi sismici si stanno verificando in Umbria, in particolare nei pressi di Norcia. Le scosse di Terremoto di sono succedute per tutta la prima mattinata di oggi. La gente, per paura, è scesa per strada sia a Norcia che in pesi limitrofi. I comuni interessati dallo sciame sismico sono i seguenti: Preci, Cascia, Poggiodomo, Sellano ...

Elezioni Umbria - il candidato civico del centrosinistra Fora appoggia la proposta di Verini (Pd) : “Sì al dialogo con il M5s” : Mentre continua la trattativa tra Movimento 5 stelle e Partito democratico per trovare un accordo sul governo, il ragionamento su possibili nuove alleanze si allarga anche alle Regioni. In particolare all’Umbria, dove si tornerà al voto già il prossimo 27 ottobre. Non a caso il commissario del Pd umbro, Walter Verini, era stato tra i primi a proporre una convergenza anche sulle regionali, un tema posto direttamente da Nicola Zingaretti nel ...