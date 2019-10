Umbria | Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel giorno del voto | Liberiamo questa

Umbria - 'rischio' Zingaretti-Di Maio Matteo Renzi? Un convitato di pietra : Il voto in Umbria è importante in quanto regione che con Toscana, Emilia-Romagna e Marche rappresenta da sempre il poker d’assi della sinistra, il quadrilatero “fortezza” ritenuto inespugnabile e che, invece, in caso di pesante sconfitta, potrebbe portare allo smottamento, con ripercussioni ben oltre i confini locali Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini prepara la spallata al governo : il test nazionale in Umbria sarà decisivo per il centrodestra : Matteo Salvini ha già pronta la spallata di governo. "Dopo cinquant'anni domenica sera si festeggia e poi te li saluto io la Marini, Conte, Di Maio e Zingaretti...". Il leader della Lega prevede già un grande successo del centrodestra in Umbria dove è candidata alle Regionali la leghista Donatella T

Augusto Minzolini spaventa Matteo Salvini : "La vittoria in Umbria della Lega può rafforzare il governo" : Attenzione al voto in Umbria, e poi a quello nelle Marche. Attenzione, non tanto per il governo quanto piuttosto per Matteo Salvini e il centrodestra. A ribaltare lo schema è Augusto Minzolini, ospite a L'aria che tira su La7. Il giornalista, infatti, mette in dubbio quanto affermato da molti, leade

Luigi Di Maio annuncia "un evento di coalizione col Pd" prima del voto in Umbria e chiama Matteo Renzi : Mancano pochi giorni, anzi poche ore, al voto in Umbria. E il nuovo patto M5s-Pd sente odor di sconfitta. Lo sentiva da tempo, tanto da presentarsi in coalizione pur di provare a schivare la disfatta. E ora, a ridosso del voto, ecco che Luigi Di Maio lancia un evento di coalizione. Tutti insieme app

Matteo Salvini pronto a conquistare anche l’Umbria : Un’altra roccaforte rossa sta per cadere domenica 27 ottobre. Infatti Matteo Salvini è il favorito nel voto umbro in programma

Matteo Salvini - un sondaggio turba la Lega. Incognita "indecisi" - in Umbria Pd e M5s sognano il ribaltone : Ci mancava solo l'Umbria a turbare i sogni di Matteo Salvini. Tutti i sondaggi danno la leghista Donatella Tesei in vantaggio sul giallorosso Vincenzo Bianconi in vista delle regionali del 27 ottobre. Secondo Swg il centrodestra è in una forbice tra 48 e 53%, il candidato di Pd e M5s tra 41 e 45%. S

Matteo Salvini - sondaggio Swg sulle regionali in Umbria : Lega - numeri stratosferici. Spallata a Pd-M5s : Trema la roccaforte rossa Umbria. Secondo un sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero, il centrodestra è davanti rispetto alla coalizione inedita (a livello elettorale) Pd-M5s. La candidata governatrice Donatella Tesei, sostenuta da Matteo Salvini, è quotata tra il 48,5 e il 54,5%, nettamente in vant

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...

Matteo Salvini denuncia le telefonate-ricatto in Umbria : "Se volete salvare il posto di lavoro..." : "Ci risulta che stiano arrivando telefonate dagli uffici che contano: Se vuoi salvare il posto di lavoro, sai chi devi votare. È una vergogna, un ricatto, una minaccia. Ma saremo più forti anche di questo". Matteo Salvini, in visita proprio a Terni, ha denunciato quanto starebbe accadendo in Umbria.

Matteo Salvini - il sondaggio sulle Regionali in Umbria : allarme rosso per la Lega - clamorosa (brutta) sorpresa : allarme rosso per Matteo Salvini dall'Umbria: alla vigilia delle Regionali del 27 ottobre, il Fatto quotidiano riporta l'ultimo sondaggio secondo cui la candidata governatrice della Lega Donatella Tesei sarebbe stata quasi appaiata dall'uomo dell'alleanza Pd-M5s Vincenzo Bianconi, scelto all'ultimo

Matteo Salvini - l'intervista al Corriere dell'Umbria : il 27 ottobre la sfida alle Regionali : Il 27 ottobre si vota in Umbria. Elezioni Regionali che assumono un - pesante - "sapore nazionale". Il centrodestra a trazione leghista, infatti, sfida l'asse M5s-Pd, che dopo la manovra di palazzo che li ha condotti a Palazzo Chigi si ripresentano insieme, in una inedita coalizione, all'appuntament

Matteo Salvini - segui l'intervista al Corriere dell'Umbria : il 27 ottobre la sfida alle Regionali : Il 27 ottobre si vota in Umbria. Elezioni Regionali che assumono un - pesante - "sapore nazionale". Il centrodestra a trazione leghista, infatti, sfida l'asse M5s-Pd, che dopo la manovra di palazzo che li ha condotti a Palazzo Chigi si ripresentano insieme, in una inedita coalizione, all'appuntament

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi