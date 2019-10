Umbria | M5S | ‘terza via solo guardando oltre i poli contrapposti’

Umbria : Toti - ‘Pd-M5S per salvare poltrona e centrodestra stravince’ : Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Piccole lezioni umbre a spoglio appena iniziato. Prima: affluenza alta alle urne. Gli elettori hanno voglia di votare, anche se la maggioranza parlamentare costruita a tavolino dalla sinistra ritiene il contrario (chissà perché.. visti i risultati)”. Questo il commento di Giovanni Toti sulle elezioni umbre su Fb. “Seconda: le alleanze costruite solo sul potere, passando sopra ogni differenza ...

Umbria : Verini - ‘M5S? Serve alleanza per alternativa a destra salviniana’ : Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Se non facciamo alleanze, credo che non saremo mai alternativi alla destra a trazione Salvini”. Lo dice Walter Verini, commissario Pd in Umbria, al Tg3 rispondendo a una domanda sull’alleanza con i 5 Stelle. L'articolo Umbria: Verini, ‘M5S? Serve alleanza per alternativa a destra salviniana’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Regionali Umbria - diretta risultati. Centrodestra trionfa : Tesei 57% - Bianconi 37 - 5. Crollo M5S - colpo ad alleanza con Pd : I risultati delle elezioni Regionali in Umbria 2019 in diretta. Le urne sono chiuse e in base alla prima proiezione Rai Donatella Tesei è al 57%, 20 punti avanti a Vincenzo Bianconi fermo...

Regionali in Umbria - Pd a pezzi. Zingaretti dà la colpa a Renzi. Marcucci : "Risultato dell'alleanza col M5s" : La sconfitta alle Regionali in Umbria fa esplodere il Pd, in attesa di generare effetti devastanti sulla maggioranza di governo. "È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze", è uno dei primi commenti a caldo di Andre

Regionali in Umbria - Giorgia Meloni storica : FdI terzo partito. Il clamoroso sorpasso sul M5s : dramma Di Maio : Il crollo di Luigi Di Maio, il sorpasso più che clamoroso di Giorgia Meloni. Al di là della vittoria storica di Donatella Tesei alle Regionali in Umbria, e del successo personale di Matteo Salvini e della Lega, le proiezioni di Swg sui risultati delle singole liste fotografano la crisi, prevedibile,

In Umbria va in scena la sconfitta della coalizione Pd-M5s : L'obiettivo minimo era una sconfitta onorevole, ma quello che si profila per la maggioranza che sostiene l'esecutivo è una sconfitta totale in Umbria che rischia di farsi sentire anche su Palazzo Chigi. Gli azionisti di governo si affrettano a spiegare che "si tratta di un test locale che nulla ha a che vedere con l'azione di governo". Non sfugge a nessuno, tuttavia, che il voto in Umbria arriva a pochi giorni dal varo della manovra e a 36 ...

