Umbria | la Regione al testa a testa | i risultati delle elezioni

Umbria Lab. La Regione al voto test per le alleanze : La tornata elettorale alla Regione Umbria porterà in ogni caso a una discontinuità rispetto al passato. Sono 703.595 (340.210 uomini e363.385 donne) gli elettori chiamati domenica alle urne, dalle 7 alle 23 (lo spoglio comincerà subito dopo), per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa della 11° legislatura (2019-2024). Si elegge il successore di ...

Umbria : Di Maio - 'non so come andrà ma assicurata a regione terza via' : Perugia, 25 ott. (Adnkronos) - "Non lo so come andrà domenica, dobbiamo essere orgogliosi di aver assicurato una terza via a questa regione. Chi sceglie Vincenzo Bianconi sceglie un progetto nel quale le forze politiche non mettono le mani sulla Giunta". Lo ha affermato Luigi Di Maio, leader M5S, du

Umbria : M5S - ‘l’ha detto anche Salvini - Tesei inadatta a governare regione’ : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Secondo Matteo Salvini servono ‘ovunque candidati nuovi, specchiati. Se uno ha il Comune in bancarotta come fa a fare il governatore?’ Ottima domanda: dunque a che titolo la leghista Donatella Tesei si candida a fare la governatrice dell’Umbria dopo aver lasciato un buco di almeno 2 milioni di euro a Montefalco?”. Così in una nota i parlamentari umbri del MoVimento 5 Stelle Tiziana ...

Umbria - la Regione al testa a testa : in 700mila al voto per le elezioni più incerte di sempre : Partito Democratico e Movimento 5 stelle forti del patto civico stretto su Bianconi dovrebbero vincere ma i dem scontano la...

