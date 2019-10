Umbria | cresce affluenza alle urne Alle 12 | ha votato circa il 20%

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 27 ottobre 2019)in forte aumento per le regionali in12, inmetà dei seggi (48 su 92), hail 19,55% contro il 15,39% delle elezioni del 2015. Nel dettaglio a Perugia hail 19,68% contro il 15,65% delle precedenti elezioni regionali. A Terni hail 19,19% contro il 14,64%. Lechiuderanno23, dopodiché inizierà lo spoglio. Un test locale, poco più di 703.000 elettori, ma di grande peso politico. Infatti, è il primo banco di prova per la maggioranza M5s-Pd-Leu (senza Iv) che sostiene il civico Vincenzo Bianconi e il primo banco di prova per il centrodestra riunito dopo la fine del governo giallo-verde che sostiene la senatrice leghista Donatella Tesei. Otto, in realtà, gli aspiranti governatori: oltre a Bianconi e Tesei anche Emiliano Camuzzi, di Potere al Popolo, Claudio Ricci sostenuto da tre liste civiche e che nel 2015 era il candidato di ...

