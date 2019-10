Umbria | centrodestra a valanga | crolla la coalizione giallorossa Proiezioni | Tesei 57%

Vittoria storica del centrodestra in Umbria - giallorossi sconfitti. Meloni : “Ora tocca all’Italia” : E' una Vittoria storica quella che si profila in Umbria con il centrodestra che strappa alla sinistra una delle 'roccaforti' rosse, stanziando i giallorossi di 20 punti. Per i primi exit poll la candidata del centrodestra Donatella Tesei sarebbe tra il 55 e il 59%, mentre Vincenzo Bianconi sostenuto da Pd e M5s si attesta al 36,5-40,5%. Un dato che, se confermato, evidenzia il tracollo dei partiti di centrosinistra e dei 5 stelle rispetto alle ...

Umbria - exit poll : centrodestra a valanga - crollo giallorosso. Tesei al 58% - Bianconi al 37%. Salvini : «Impresa storica» : Secondo gli exit poll sul voto regionale in Umbria la candidata di centrodestra, Donatella Tesei (56,5%-60,5%), avrebbe battuto nettamente lo sfidante del centrosinistra, Vincenzo Bianconi (35,5%-39,5%). Affluenza alle urne sopra il 64 per cento

Umbria - trionfa il Centrodestra Salvini esulta : "Impresa storica" : Netta vittoria del Centrodestra alle elezioni regionali in Umbria. In base alle estimation del sondaggista Alessandro Amadori per Affaritaliani.it, la candidata di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e altri - Donatella Tesei - si è imposta con ampio margine... Segui su affaritaliani.it

