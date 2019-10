Umbria | alle 19 ha votato il 52 | 7% I dati Affluenza su di 12 punti rispetto al 2015

In Umbria affluenza in aumento. Alle 12 aveva votato quasi il 20% : Alle 12 in Umbria ha votato il 19,55% degli aventi diritto Alle elezioni regionali. Si tratta di un dato molto alto, superiore a quello fatto registrare Alle Europee dello scorso maggio (19,49%) nello stesso giorno in cui si votava anche per le Comunali in diverse città – e solo di un punto inferiore a quello delle Politiche 2018 (20,56%). Rispetto Alle precedenti Regionali (2015) si tratta di un aumento consistente (+4%), ...

Elezioni Umbria : affluenza al 19 - 5% alle ore 12 - alle scorse Regionali era al 15 - 3% : Si vota oggi 27 ottobre 2019 in Umbria per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei venti consiglieri che formeranno l’Assemblea consiliare dell’undicesima legislatura che resterà in carica fino al 2024. Le urne resteranno aperte fino alle ore 23:00. Hanno diritto al voto oggi circa 700 mila elettori umbri. affluenza in crescita alle ore 12 Intanto è già stato registrato un forte aumento dell'affluenza. alle ore 12 secondo i dati ...

Umbria al voto : primo test per il governo. Alle ore 12 affluenza in aumento - oltre 4 punti in più : Oggi le elezioni regionali: seggi aperti dAlle 7 fino Alle 23. Esordio Alle urne per la coalizione che guida l’esecutivo. Pd e M5S sfidano la destra sovranista. La Lega sicura: vinciamo noi

Elezioni Umbria - cresce l’affluenza : si vota fino alle 23 - è sfida Tesei-Bianconi : Oggi, domenica 27 ottobre, 700mila elettori sono chiamati ad eleggere il nuovo consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione Umbria. L'affluenza alle 12 è del 19,55%, in crescita rispetto allo stesso dato nel 2015. Sia Tesei che Bianconi hanno votato: sono loro i candidati che hanno più probabilità di vincere. Lo spoglio è atteso in nottata.Continua a leggere

Umbria al voto : oltre 700mila cittadini chiamati alle urne : Le elezioni regionali in Umbria si tengono oggi 27 ottobre 2019, con i seggi che sono stati aperti alle 7 e si chiuderanno alle 23. Otto i candidati alla presidenza della regione che sono sostenuti in tutto da 19 liste. Gli elettori chiamati al rinnovo del consiglio regionale sono 703.595, al voto in 1.005 seggi. Lo spoglio per i risultati si svolgerà subito dopo la chiusura delle urne. PROSEGUI LA LETTURAUmbria al voto: ...

Elezioni in Umbria di oggi 27 ottobre : le urne chiudono alle ore 23 : 00 : Il giorno tanto atteso (o temuto?) dai politici nazionali è arrivato: oggi, domenica 27 ottobre, si vota infatti in Umbria per eleggere il Presidente della Regione e i venti consiglieri che andranno a formare l'Assemblea regionale. Le urne sono aperte in tutta la regione dalle ore 07:00 di stamani e lo resteranno fino alle ore 23:00. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e andrà avanti, presumibilmente, per tutta la ...