Udinese | il duro sfogo di Marino | “Dobbiamo vergognarci | abbiamo toccato il fondo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) “Questa è una sconfitta di cui dobbiamo assolutamenteperché io nella mia carriera non ho mai perso per 7 a 1 prima d’ora, sono momenti in cui si tocca veramente il fondo. Io mi sento colpevole ma nessuno deve ritenersi esente da colpe in questa partita, possiamo avere diversi alibi ma non si può perdere così. Orauna gara difficile con la Roma, dovremo parlare molto tra di noi e dovremo essere molto severi con le critiche e con le autocritiche”. Queste le parole riportate dal sito dell’del direttore dell’area tecnica del club friulano Pierpaoloai microfoni del canale ufficiale della società. “Dopo l’espulsione ci siamo completamente persi e questo non è accettabile, bisogna sempre mantenere alta la tensione anche quando si è in inferiorità numerica, come è successo a Milano contro l’Inter. ...

Mediagol : #Atalanta-#Udinese, Gasperini: 'Match duro, serve qualità. Masiello in dubbio, Kjaer-Palomino ok'. E sulla Champion… - AmoBergamo : #Bergamo Recuperati Palomino e Kjaer L’Udinese è un osso duro -