“Ucciso Al Baghdadi” | Trump | “Qualcosa di enorme” Morte del califfo accertata con

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 27 ottobre 2019) E' successo "qualcosa di enorme" nella notte in Siria: cosi' il presidente americano, Donald, ha annunciato il suo discorso - previsto alle 14 (ora italiana) - in cui probabilmente dichiarera' in diretta tv l'uccisione dell'exdel sedicente Stato islamico, Abu Bakr Al Baghdadi. Intanto e' la Fox, tv tradizionalmente vicina al presidente, a confermare ladi Baghdadi,con le analisi biometriche per il riconoscimento facciale. Un'operazione storica "dopo un lavoro di intelligence di 5 mesi", l'ha definita il comandante curdo Mazloum Abdi, compiuta dopo mezzanotte nel villaggio di Barisha, nella provincia di Idlib, nel Nord-Ovest della Siria, a pochi chilometri dal confine turco. Luogo in cui si sono concentrate tutte le milizie jihadiste rimaste in attivita' nella regione, Isis e gruppi legati ad Al Qaeda. Intanto i canali Isis collegati tra loro sui social ...

