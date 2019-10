Tu si que vales | Sabrina Ferilli impazzita per l' ucraino risponde male alla De Filippi

Tu Si que vales - Gerry Scotti si scatena in un imperdibile ballo : Durante la puntata di ieri sabato 26 ottobre di Tu Si Que Vales, Gerry Scotti ha avuto modo di esibirsi in un ballo “scatenato” insieme al concorrente Maurizio, che è finito proprio nella “scuderia” del conduttore. Maurizio, 54 anni, ha affermato di avere dalla sua delle “mosse magiche” per conquistare il pubblico e Gerry non si è saputo trattenere: il ballo sulle note di Andiamo a Comandare è imperdibile. Per ...

Tu si que vales - Sabrina Ferilli incantata dal ballerino : C... me ne frega del palo : Tu si que vales è da sempre un programma di successo. I telespettatori si divertono, si appassionano e amano seguire il loro beniamino fino alla fine del percorso. I giudici, poi, sanno scherzare fra loro con battute e frecciatine a colori. E infine c'è la stupenda Belen Rodriguez. La showgirl argentina dove la metti sta: sa ballare, sa cantare, sa condurre e sa scherzare. E così, anche la scorsa puntata, è stato un gran successo: è stato il ...

Tu si que vales - Teo Mammucari brutalizza un concorrente : "Che stronz*** - cag*** pazzesca. A lavorare" : Una clamorosa sbroccata, quella di Teo Mammucari a Tu si que vales. Il giurato della trasmissione di Canale 5, tornata in onda facendo il botto di share (30% firmato Maria De Filippi e leadership assoluta in prime-time), se l'è presa duramente con I Girotondo e ciò che hanno portato in scena. I quat

Ascolti tv - 'Tu si que vales' da record schiaccia Alberto Angela su Rai1 : Oltre 5 milioni di telespettatori e il 29% di share per la seconda puntata del programma del talent di Canale 5

Ascolti tv sabato 26 ottobre : Tu sì que vales inarrestabile (30%) - Ulisse cala : Ascolti tv 26 ottobre 2019, cosa è successo nella sfida della prima serata del sabato: boom per Tu sì que vales Gli Ascolti tv di sabato 26 ottobre 2019 incoronano vincitore della sfida del sabato sera Tu sì que vales! Canale 5 ha vinto a mani basse, possiamo dire, la sfida di ieri sera, ma […] L'articolo Ascolti tv sabato 26 ottobre: Tu sì que vales inarrestabile (30%), Ulisse cala proviene da Gossip e Tv.

Tu Si que vales - Sabrina Ferilli a Maria De Filippi : “Ma che caz*** me ne frega”. Pubblico a bocca aperta : Sabrina Ferilli è molto apprezzata nel suo ruolo di giurata a Tu Si Que Vales: il programma del sabato sera di Canale 5 trova nella bella attrice una risorsa. Ironica e spontanea, è uno dei segreti del successo di questa edizione. E anche durante la puntata di sabato 26 ottobre, la Ferilli ha fatto rimanere conduttrice e Pubblico in studio a bocca aperta. Durante l’esibizione di un ragazzo con palo da pole dance e vasca da bagno, ...

Patrizio Ratto ci riprova a Tù Sì que vales dopo Amici : Lo scorso sabato 26 ottobre e in prima serata su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata di Tù sì que Vales, il talent show targato Mediaset e condotto da Belen Rodriguez, in collaborazione con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nel nuovo appuntamento tv, si è registrato l'emozionante ritorno nel piccolo schermo di Patrizio Ratto. L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha deciso di riprovarci, presentandosi dinanzi alla corte dei ...

“Così no”. Tu sì que vales - Maria alza la voce - Belen scoppia a piangere in diretta : Seconda puntata ricca di spunti la seconda di Tu si que vales 2019. Protagonista assoluta è stata Belen Rodriguez. Bellissima come al solito, si è presenta in studio con un grande sorriso. A offuscarlo, uno scherzo di Maria De Filippi, la signora di Mediaset che da quando è tornata da sola al comando ha rivitalizzato gli ascolti del sabato sera, depressi dalla lotta contro Ulisse e Alberto Angela trionfatori per settimane. Nel dettaglio Belen ...

“Tu sì que vales” - la piccola Marianna incanta tutti. Dolcezza infinita! : Una grande puntata, l’ultima di Tu Si Que Vales 2019. In studio anche la piccola Marianna Giordano, di soli 4 anni, una bambina dalla “lingua lunga” che ha raccontato delle storie. Dopo due storie lei avrebbe proseguito – probabilmente per tutta la sera -, ma è stata interrotta per poterle dare il giudizio. Marianna Giordano è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con ...

Ascolti Tu si que vales da record : è boom per Maria De Filippi : Tu si que vales, Ascolti seconda puntata: Maria De Filippi sfonda il 30% e doppia Ulisse E’ andata in onda ieri sera la seconda puntata di Tu si que vales, che ha totalizzato i seguenti Ascolti: 5.342.000 telespettatori e il 30% di share. Un risultato da record per Maria De Filippi e tutta la sua squadra. Il programma del sabato sera di Canale5, infatti, è cresciuto di ben 300 mila telespettatori e 2 punti percentuali rispetto al già ...

Tu si que vales - Maria De Filippi riprende Belen per lo strafalcione in italiano. Poi le lacrime : Una seconda puntata di Tu si que vales complessa, per Belen Rodriguez. Nel corso dello show del sabato sera in onda su Canale 5, infatti, l'argentina prima è stata ripresa da Maria De Filippi per il suo italiano. Certo, osservazione ironica ma che deve averla toccata, almeno un pochino. Belen infatt

Ascolti TV | Sabato 26 ottobre 2019. Boom Tu si que vales (30% – 5 - 3 mln) - Ulisse cala al 15.4% : Sabrina Ferilli Nella serata di ieri, Sabato 26 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.56 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.32 – la seconda puntata di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.342.000 spettatori pari al 30% di share. Su Rai2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.228.000 spettatori pari al 5.6% di ...

Tu si que vales - il ballerino di pole infiamma Sabrina Ferilli : "Che ca*** me frega del palo" : L'esibizione di Oleg Tatarynov ha mandato su di giri l'attrice che ha messo su un esilarante siparietto di doppi sensi