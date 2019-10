Tu Si Que Vales | Sabrina Ferilli a Maria De Filippi | “Ma che caz*** me ne frega”

Patrizio Ratto ci riprova a Tù Sì Que Vales dopo Amici - : Serena Granato Nella nuova puntata di Tù sì que Vales, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Patrizio Ratto, si è esibito in un doppio numero, dividendosi tra passi di hip hop e note eseguite al pianoforte Lo scorso sabato 26 ottobre e in prima serata su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata di Tù sì que Vales, il talent show targato Mediaset e condotto da Belen Rodriguez, in collaborazione con Alessio Sakara e Martin ...

“Così no”. Tu sì Que Vales - Maria alza la voce - Belen scoppia a piangere in diretta : Seconda puntata ricca di spunti la seconda di Tu si que vales 2019. Protagonista assoluta è stata Belen Rodriguez. Bellissima come al solito, si è presenta in studio con un grande sorriso. A offuscarlo, uno scherzo di Maria De Filippi, la signora di Mediaset che da quando è tornata da sola al comando ha rivitalizzato gli ascolti del sabato sera, depressi dalla lotta contro Ulisse e Alberto Angela trionfatori per settimane. Nel dettaglio Belen ...

“Tu sì Que vales” - la piccola Marianna incanta tutti. Dolcezza infinita! : Una grande puntata, l’ultima di Tu Si Que Vales 2019. In studio anche la piccola Marianna Giordano, di soli 4 anni, una bambina dalla “lingua lunga” che ha raccontato delle storie. Dopo due storie lei avrebbe proseguito – probabilmente per tutta la sera -, ma è stata interrotta per poterle dare il giudizio. Marianna Giordano è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con ...

Ascolti Tu si Que Vales da record : è boom per Maria De Filippi : Tu si que vales, Ascolti seconda puntata: Maria De Filippi sfonda il 30% e doppia Ulisse E’ andata in onda ieri sera la seconda puntata di Tu si que vales, che ha totalizzato i seguenti Ascolti: 5.342.000 telespettatori e il 30% di share. Un risultato da record per Maria De Filippi e tutta la sua squadra. Il programma del sabato sera di Canale5, infatti, è cresciuto di ben 300 mila telespettatori e 2 punti percentuali rispetto al già ...

“Tu sì Que vales” - la piccola Marianna incanta tutti. Dolcezza infinita! : Una grande puntata, l’ultima di Tu Si Que Vales 2019. In studio anche la piccola Marianna Giordano, di soli 4 anni, una bambina dalla “lingua lunga” che ha raccontato delle storie. Dopo due storie lei avrebbe proseguito – probabilmente per tutta la sera -, ma è stata interrotta per poterle dare il giudizio. Marianna Giordano è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con ...

Tu si Que Vales - Maria De Filippi riprende Belen per lo strafalcione in italiano. Poi le lacrime : Una seconda puntata di Tu si que vales complessa, per Belen Rodriguez. Nel corso dello show del sabato sera in onda su Canale 5, infatti, l'argentina prima è stata ripresa da Maria De Filippi per il suo italiano. Certo, osservazione ironica ma che deve averla toccata, almeno un pochino. Belen infatt

Ascolti TV | Sabato 26 ottobre 2019. Boom Tu si Que Vales (30% – 5 - 3 mln) - Ulisse cala al 15.4% : Sabrina Ferilli Nella serata di ieri, Sabato 26 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.56 – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha conquistato 2.961.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.25 alle 0.32 – la seconda puntata di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.342.000 spettatori pari al 30% di share. Su Rai2 in prima tv assoluta NCIS ha interessato 1.228.000 spettatori pari al 5.6% di ...

Tu si Que Vales - il ballerino di pole infiamma Sabrina Ferilli : "Che ca*** me frega del palo" : L'esibizione di Oleg Tatarynov ha mandato su di giri l'attrice che ha messo su un esilarante siparietto di doppi sensi

Tu si Que Vales 2019 : Marianna Giordano la bambina che…racconta storie (VIDEO) : Tu Si Que Vales 2019 Marianna Giordano una bambina che ne combina di tutti i colori (VIDEO) Su Canale 5 ieri, sabato 26 ottobre è andata in onda la seconda puntata di Tu Si Que Vales, lo show d’intrattenimento di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Tra i vari concorrenti è apparsa Marianna Giordano una bambina bionda che ha stravolto i ...

Tu Si Que Vales 2019 : Oleg Tatarynov - l’acrobata nella vasca (VIDEO) : Tu Si Que Vales 2019 Oleg Tatarynov l’acrobata che finisce l’esibizione dentro una vasca (VIDEO) Su Canale 5 ieri, sabato 26 ottobre è andata in onda la seconda puntata di Tu Si Que Vales, lo show d’intrattenimento di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. nella puntata di ieri si è presentato Oleg Tatarynov un pole dancer ...

Tu si Que Vales - entra e tutti lo riconoscono! Ora sui social non si parla altro che di lui : Una grande puntata l’ultima di Tu sì que vales, il programma in onda nella prima serata Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma cosa è successo questo sabato? Ad esibirsi dinanzi ai giudici arriva un ex concorrente di Amici, si tratta di Patrizio Ratto, che con la sua esibizione entusiasma pubblico e giuria, ammaliati dalla sua bravura. Il pianoforte è già posizionato sulla scena, pochi secondi ed il ...

Tu Si Que Vales 2019 : Danila Torcoli una pole dancer di 67 anni (VIDEO) : Tu Si Que Vales 2019 Danila Torcoli è una pole dancer che ha l’età di 67 anni e emoziona Belen (VIDEO) Su Canale 5 ieri, sabato 26 ottobre è andata in onda la seconda puntata di Tu Si Que Vales, lo show d’intrattenimento di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Nella puntata di ieri si è presentata Danila Torcoli una pole dancer di ...

Tu Si Que Vales 2019 : Patrizio Ratto in pianista che balla (VIDEO) : Tu Si Que Vales 2019 Patrizio Ratto il pianista si alza e stupisce tutti quando inizia a ballare (VIDEO) Su Canale 5 ieri, sabato 26 ottobre è andata in onda la seconda puntata di Tu Si Que Vales, lo show d’intrattenimento di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti saldi nelle sedie dei quattro giudici. Nella puntata di ieri si è presentato Patrizio Ratto un pianista, che aveva ...

Tu sì Que Vales - puntata 26 ottobre 2019 : ...