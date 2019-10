“Tu sì que vales” | la piccola Marianna incanta tutti Dolcezza infinita!

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Tutto questo mi fan ben sperare per l’anno prossimo” : Gianmarco Tamberi ha chiuso all’ottavo posto la finale del salto in alto maschile ai Mondiali di Atletica leggera: l’azzurro non è riuscito ad andare oltre 2.27 metri. Il capitano dell’Italia si è soffermato a fine gara ai microfoni RAI per tracciare il bilancio della gara e della stagione. Così l’azzurro: “Abbiamo fatto tanto in qualificazione, mi sono stupito, oggi invece ci sono state difficoltà tecniche che in ...