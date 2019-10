Tu Si Que Vales 2019 | Patrizio Ratto in pianista che balla VIDEO

Tu sì Que Vales - puntata 26 ottobre 2019 : ...

Tu sì Que Vales - Mammucari stronca i concorrenti : "Andate a casa e trovatevi un lavoro!" (VIDEO) : Il numero di I Girotondo, andato in onda nella puntata del 26 ottobre 2019, non è piaciuto a Teo Mammucari. Il giurato di Tu sì que vales, infatti, ha sonoramente bocciato i 4 ragazzi romani che si sono presentati nello show del sabato sera di Canale 5 per mostrare il loro talento sportivo, consistente nel fare gol e fare canestro dopo 10 giri su se stessi. Dopo i sì di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, è arrivato il no netto del ...

Tu sì Que Vales - Teo Mammucari ai concorrenti : “Andate a casa!” : Teo Mammucari contro alcuni concorrenti di Tu sì que vales: “Ca*ata pazzesca!” Chi non ha mai provato ad appoggiare la fronte su un cono, fare dei giri su se stesso, e poi provare a calciare in porta un pallone da calcio? Ci ha provato un gruppo di concorrenti a Tu sì que vales che di solito giocano con gli amici. L’esibizione ha avuto un ulteriore tasso di difficoltà (si fa per ridere, ovviamente): in porta hanno voluto ...

Patrizio Ratto : dopo Amici il ballerino ci riprova con Tu si Que vales : Patrizio Ratto a Tu si que vales 2019: ha già partecipato ad Amici Patrizio Ratto è tornato in tv. Il ballerino di Amici 15 ha partecipato alla seconda puntata di Tu si que vales 2019. Il giovane ha lasciato tutti senza parole con la sua performance tra pianoforte e hip-hop. Un’esibizione che ha stregato tutti: […] L'articolo Patrizio Ratto: dopo Amici il ballerino ci riprova con Tu si que vales proviene da Gossip e Tv.

Tu si Que Vales - Belen : prima viene bacchettata da Maria - poi piange : Tu si que vales 2019 seconda puntata: Belen viene rimproverata da Maria De Filippi e poi piange per Danila È iniziata in maniera complicata la seconda puntata di Tu si que vales 2019 per Belen Rodriguez. La soubrette argentina è stata prima rimproverata – ironicamente – da Maria De Filippi per l’uso improprio della lingua […] L'articolo Tu si que vales, Belen: prima viene bacchettata da Maria, poi piange proviene da ...

Belen Rodriguez - gaffe a Tu sì Que vales. De Filippi la corregge : Belen Rodriguez sbaglia a dire una parola: la gaffe a Tu sì que vales Seconda puntata di Tu sì que vales, il varietà del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara con l’inossidabile giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. La puntata si è aperta con una gaffe di Belen Rodriguez che non sarà passata inosservata agli attenti telespettatori che in Tu sì ...

Tu sì Que Vales - puntata 26 ottobre 2019 in diretta : [live_placement] Torna stasera, sabato 26 ottobre 2019, l'appuntamento con Tu sì que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Belén Rodríguez, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi giudici e Sabrina Ferilli in rappresentanza della giuria popolare formata da cento votanti presenti in studio.Si tratta del secondo appuntamento stagionale, dopo l'ottimo esordio, in ...

#TusiQuevales 6 – Seconda puntata del 26 ottobre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni in diretta su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Seconda puntata della sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La prima puntata ha ...

Guida Tv sabato 26 ottobre - programmi tv : Tu si Que Vales su Canale 5 : programmi tv di sabato 26 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Ulisse: il piacere della scoperta – Il Mondo di Ben Hur Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×20 1a Tv + FBI 1×20 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 21:30 Le Ragazze Canale 5 ore 21:20 Tu si que Vales Rete 4 ore 21:30 I predatori dell’arca perduta Italia 1 ore 21:10 L’era glaciale La7 ore 21:15 Little Murders by Agatha Christie Tv8 ore 21:00 ...

Maria De Filippi prima di Tu si Que Vales svela : “Ho avuto paura” : Tu si que vales, Maria De Filippi confessa: “Ho fatto una visita cardiologica” Maria De Filippi è tornata nel Sabato sera di Canale 5 come giurata di Tu si que vales, e il successo è stato immediato. Difatti la prima puntata ha ottenuto oltre il 28% di share e quasi 5 milioni di telespettatori. Ma nonostante i suoi impegni televisivi come questo, Uomini e Donne e Amici Celebrities, è riuscita anche a trovare il tempo per partecipare ...

Tu sì Que Vales - Gioele ha emozionato tutti : è il figlio di un ex di Amici : È ricominciato ‘Tu sì que vales’ e la puntata d’esordio ha registrato subito un boom di ascolti. Il talent in onda su Canale 5 che, ancora una volta, vede alla conduzione Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e sulle poltrone dei giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, ha raggiunto ben 4.988.000 telespettatori totalizzando il 28% di share e portando a casa la vittoria degli ascolti.\\Ulisse: il piacere della ...

Ascolti tv - dati Auditel del 19 ottobre : esordio record per Tu sì Que vales : esordio record di tutte le edizioni, dal 2014, per Tu sì que vales: lo show di Canale 5 ha raccolto sabato 19 ottobre una media di 4 milioni 988mila spettatori pari al 28.01% di share, aggiudicandosi nettamente la serata. Su Rai1 l’ultimo appuntamento con Ulisse – Il piacere della scoperta, dedicato alla Sicilia del Gattopardo, è stato seguito da 3 milioni 558mila appassionati pari al 18.5%. Ancora in prima serata, su Rai2 le serie ...