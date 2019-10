Trump elimina al Baghdadi Missione compiuta | si torna a casa

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) Per Donaldl’zione di Abu Bakr alè una potente vittoria d’immagine. Ottima soprattutto sul fronte interno, come lo fu per Barack Obama la notte in cui fu ucciso Osama bin Laden. Con un’aggiunta, stavolta: la fine dell’autoproclamato “califfo” dello Stato Islamico serve al presidente americano per giustificare il ritiro dalla Siria. E ora, probabilmente, anche dall’Iraq.È il giorno in cui tanti altri hanno fatto a gara a mettersi una medaglia sul petto. Naturalmente il commander in chief dellaBianca, ma anche il presidente della Turchia, il Governo dell’Iraq, il leader militare dei curdi siriani. Ognuno rivendica la co-partecipazione al raid che ha portato lo scalpo del califfo. È l’apoteosi per Donald, che dà sfogo al suo lessico più ...

