Trump | “Al Baghdadi è morto”

Fonte : fanpage

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il presidente degli Stati uniti Donaldha confermato oggi che Abu Bakr alè stato ucciso in un raid Usa in Siria. "Il terrorista numero uno al mondo Abu Bakr alè morto", ha detto in un discorso dalla Casa bianca.

