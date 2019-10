Trump | «Al Baghdadi è morto | si è fatto saltare in aria»

Trump : «Al Baghdadi è morto Nessuna vittima tra i soldati americani» Diretta video : Il presidente americano interviene dopo il raid che nella notte avrebbe portato alla morte del Califfo

Trump : al Baghdadi morto come un codardo : 14.40 Il presidente Usa Trump conferma che Abu Bakr al Baghdadi è stato ucciso in un raid Usa in Siria, "grazie all'aiuto di Russia,Siria,Turchia,Iraq e curdi". "Il terrorista numero uno al mondo è morto", ha detto alla Casa Bianca. Il leader dell'Isis "è deceduto dopo essere fuggito in un vicolo cieco,piangendo e urlando",ha spiegato Trump. "E' morto da codardo. Si è fatto saltare in aria con tre dei suoi figli". I test confermano che era ...

