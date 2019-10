Trump Al Baghdadi è morto da codardo

Al-Baghdadi - i dem attaccano Trump. “Ha informato i russi e non il Congresso”. E Mosca mette in dubbio il raid : Il presidente Donald Trump esulta per l’uccisione del leader Isis Abu Bakr Al-Baghdadi. Ma i democratici vanno all’attacco, perché i leader del Congresso non sono stati informati in anticipo del raid, a differenze dei russi, che però mettono in dubbio l’esistenza stessa del raid. “La Camera deve essere informata su questo raid, di cui i russi ma non la leadership del Congresso è stata informata preventivamente”, ...

Al-Baghdadi - Trump : “Morto da cane come un codardo. Ora il mondo è più sicuro” : Il leader dell’Isis Abu Bakr Al-Baghdadi “era un uomo malato e depravato, violento”. Lo afferma Donald Trump aggiungendo che “ora il mondo è un posto più sicuro”. E ha spiegato: “Al-Baghdadi è morto come un cane, come un codardo, mentre urlava e piangeva” e “ha portato con sé tre bambini”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando dalla Casa Bianca, dicendo che “bisogna dirlo ...

