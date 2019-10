Treno a fuoco in una galleria in Campania | passeggero lancia l’allarme | la Protezione

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Undel Regionale 37579 Rocca D’Evandro – Venafro si accorge della presenza di fumo nella prima vettura dele aziona il freno di emergenza. Il convoglio si ferma nellaAnnunziata Lunga nel tratto di linea tra Vairano e Venafro e il personale ferroviario, dopo avere fatto allontanare i viaggiatori in altri vagoni, prova a spegnere con gli estintori di bordo un principio d’incendio che si è sviluppato nel sottocassa della carrozza, senza riuscirvi completamente. È questo lo scenario dell’esercitazione diCivile che si è svolta questa mattina, coordinata dalla Prefettura di Caserta con la partecipazione del Comando provinciale dei Vigili deldi Caserta, della Polfer, del 118, dei Vigili Urbani del Comune di San Pietro, dei Carabinieri di Sessa Aurunca, del Commissariato di Sessa Aurunca e del Gruppo FS Italiane. Scattata ...

Panz62 : RT @laprovinciadico: Nube di fumo, ma è il treno a vapore. In tanti chiamano i vigili del fuoco - laprovinciadico : Nube di fumo, ma è il treno a vapore. In tanti chiamano i vigili del fuoco - ColdParachutes_ : Non hanno mai viaggiato con trenord. Arrivo in ritardo ogni santo giorno, spesso treni cancellati, una volta il mio… -