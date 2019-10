Traffico Roma del 27-10-2019 ore 17 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione luce verde rallentamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare della via Pontina la via Tuscolana era nettamente anche in esterna tra la Tuscolana è la via Ardeatina ti sei infilata sotto la turbina della 24 tra Viale Palmiro Togliatti la tangenziale estdella via Aurelia quello lentamente code da Castel di Guido e raccordo verso il centro città sullenta per un incidente in prossimità dell’aeroporto dell’Urbe in direzione del Foro Italico rallentamenti anche sulla Cassia La Storta Giustiniana versoun incidente rallenta invece ilin Piazza Tuscolo nel quartiere Appio Latino a una festa patronale prosegui la chiusura aldi largo tacchi Venturi la viabilità sarà mantenuta su via Latina e via Amedeo Crivellucci deviata la linea ...

