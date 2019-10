Torino-Cagliari 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | Zaza salva Mazzarri FOTO

Torino-Cagliari - gli highlights del match – VIDEO : Torino-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO highlights Torino Cagliari| E’ terminato il match tra Torino e Cagliari, match valevole per la 9a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Torino-Cagliari L'articolo Torino-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Formazioni ufficiali Torino-Cagliari : Iago Falqué accanto a Belotti - poche sorprese per Maran : Formazioni ufficiali Torino-Cagliari – Mazzarri rischia grosso. Il Torino è reduce da una serie di risultati negativi, ultimo la sconfitta contro l’Udinese. I granata devono tornare alla posta piena. Non sarà facile visto che avversario del Toro è il Cagliari, una delle squadre più in forma del campionato. La compagine di Maran si sta rivelando come sorpresa di questo avvio di stagione e si mantiene stabilmente nelle prime ...

Torino-Cagliari streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Torino-Cagliari streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Torino-Cagliari, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come ...

Probabili formazioni Torino-Cagliari : Mazzarri cambia modulo - scalpita Iago Falque. Ok Nainggolan e Nandez : Probabili formazioni Torino Cagliari – Due momenti diversi, un obiettivo uguale. Torino e Cagliari vogliono affermarsi come squadre rivoluzione del campionato, vanno a caccia di punti utili. Non è un periodo facile per i granata, che non vincono da un mese preciso (2-1 al Milan), Mazzarri pretende risposte ma ha anche tanti dubbi. Quello principale è sul modulo, sarà 3-5-2 o 3-4-3: in base alla scelta giocheranno Baselli o Iago ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Milan-Lecce 2-2 - beffa Pioli! Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Milan-Lecce 2-2, beffa ...

La Samp ferma la Roma - Nainggolan lancia il Cagliari - Torino ko : La Roma non va oltre lo 0-0 contro la 'nuova' Samp di Ranieri, cosi' il Cagliari - grazie a un eurogol di Nainggolan e al guizzo di Faragò

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Samp-Roma 0-0 - Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

Diretta/ Torino Cagliari Primavera - risultato 0-0 - streaming : Rauti sfiora il gol! : Diretta Torino Cagliari Primavera: info streaming video e tv, risultato live 0-0. Comincia il match valevole per la 5iornata del campionato Primavera 1.

Serie A - le ultime dai campi : la Roma perde Smalling - problemi anche per Torino - Cagliari e Udinese : La Serie A torna in campo per la terza giornata del campionato, si preannuncia un turno scoppiettante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si apre con la sentita partita tra Fiorentina e Juventus, poi in campo Roma ed Inter. Nel lunch match della domenica in campo Genoa e Atalanta, poi diversi scontri per la salvezza, la Lazio impegnata sul campo della Spal, la Roma affronta il Sassuolo, il Milan contro ...