The Walking Dead 10X05 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019) Theva in onda domenica 3 novembre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene.DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV ETheL’episodio The10X04 si intitola What It Always Is , che tradotto in italiano significa “quello che è sempre”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Alcune provviste scompaiono da Hilltop, mentre Negan viene idolatrato dagli abitanti di Alexandri; Ezekiel ha un segreto.. TheNegli USA l’episodio va in onda sulla ABC domenica 3 novembre 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa il giorno dopo sul canale Fox su Sky, quindi lunedì 4 novembre. The...

AnnaxLGxTS : RT @WalkingDead_it: @PrimeVideoIT Dopo il grande successo di The Walking Dead e Fear The Walking Dead, siamo pronti ad attendere il nuovo n… - bubinoblog : ASCOLTI TV USA CAVO DAL 20 AL 26 OTTOBRE 2019: DELUDE WATCHMEN, ESORDI POSITIVI PER THE OVAL E THE SISTAS, CRESCE A… - aegiyoun : WALKING IN THE WINTER ASHJSKAJAJSJSJHS -