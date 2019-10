Terremoto | forte scossa in Friuli Venezia Giulia | tanta paura AGGIORNAMENTI LIVE

Forte scossa in Calabria - esperto : “Si deve pensare al Terremoto quando non c’è” : Non ci sono segnalazioni di danni dopo la Forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 di questa mattina, con epicentro al largo della costa tirrenica della Calabria. “Facciamo un monitoraggio continuo sul territorio e abbiamo già sentito tutti i sindaci della fascia tirrenica cosentina – ha dichiarato all’Agi Michele Folino Gallo, che guida l’Unita’ operativa “Gestione dei Rischi Naturali e Antropici” della ...

Terremoto Calabria : scossa avvertita anche sul Pollino - colpito da un forte sisma nel 2012 : Il Terremoto magnitudo Mw 4.4 localizzato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km, è stato avvertito distintamente anche nella zona del Pollino. Nella zona non si sono registrati danni ma la memoria degli abitanti è tornata alla scossa magnitudo 5.2 che colpì Mormanno il 26 ottobre del 2012 provocando ingenti danni a infrastrutture e case, e danneggiando anche l’ospedale civile. L'articolo Terremoto Calabria: ...

Il forte Terremoto di stamattina in Calabria : 5° grado Mercalli avvertito da Napoli a Catania : stamattina alle 06:31 un forte terremoto, di magnitudo 4.4, ha colpito il mar Tirreno, al largo della Calabria settentrionale, con un ipocentro ad appena 11km di profondità: la scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, da Napoli a Catania fino alla Puglia, in modo particolare a Taranto e Brindisi (qualche segnalazione persino da Roma, Campobasso e Foggia). Il Servizio “Hai Sentito il terremoto” dell’INGV ha ...

Forte scossa di Terremoto al largo della Calabria - paura a Rende e Cosenza [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 4.4 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 06:31:38, ad una profondità di 11 km. L’evento – avvertito dalla popolazione di Rende, Cosenza, Vibo Valentia, Luzzi, Montalto Uffugo, Lamezia Terme, Santa Maria del Cedro, Paola, Amantea, Bisignano – è stato localizzato al largo della Calabria (Cosenza) dalla Sala Sismica INGV-Roma. Molte persone si sono precipitate in strada, soprattutto a Cosenza e ...

Terremoto : forte scossa nell’Oceano Atlantico - si teme tsunami [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nell‘Oceano Atlantico. La scossa, di magnitudo 6.5, si è verificata alle ore 18:08 (ora italiana). L’epicentro è stato localizzato nell’Oceano Atlantico Meridionale, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Data l’entità della scossa non si esclude un’allerta tsunami. L'articolo Terremoto: forte scossa nell’Oceano Atlantico, si teme tsunami ...

Terremoto oggi - forte scossa al confine tra Austria e Germania paura tra la gente - sentita anche in Italia : Nella notte appena trascorsa è stato segnalato un forte Terremoto nei pressi di Kufstein ai confini tra l’Austria e la Germania. La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta in piena notte all’1,35 ad una profondità di 17 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle città limitrofe a Kizbuhel ,Lofer, Unken, Worgl. La violenta scossa è stata avvertita anche a Salisburgo a Monaco e in alcune città Italiane ...